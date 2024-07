Thuram, Frattesi, e adesso il terzo: snobba il Milan e va all’Inter | Sarà titolare al primo derby

Marcus Thuram in campo con la maglia dell'Inter - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Dopo Thuram e Frattesi, un altro giocatore sceglie l’Inter al Milan, i nerazzurri stanno per chiudere per un altro obiettivo di mercato dei cugini

L’Inter non ha solo vinto gli ultimi sei derby della Madonnina. Lo scontro tra Simone Inzaghi e Stefano Pioli è stato dominato dal primo, con l’esonero del tecnico del Milan che è stato condizionato anche da questo record negativo. Infatti i campioni d’Italia in carica hanno soffiato ai rossoneri due obiettivi di mercato contesi tra le due squadre di Milano.

Il primo è stato Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro si è trasferito dopo essersi messo in luce con la maglia del Sassuolo. Non ha trovato molto spazio ma il suo apporto è stato molto prezioso anche in termini realizzativi.

Il secondo è stato Marcus Thuram, scelto da Beppe Marotta per sostituire Romelu Lukaku. Una scommessa vinta per il promettente centravanti francesi che ha formato una coppia molto affiatata e concreta con il capitano Lautaro Martinez.

Nelle prossime ore potrebbe capitare il terzo scherzetto da parte dei nerazzurri a discapito del Milan e stavolta il reparto coinvolto è quello della difesa dove l’Inter è in cerca di un innesto per sostituire Buchanan, fuori per un infortunio di notevole entità.

L’Inter brucia la concorrenza del Milan, sta per chiudere per il terzino che ha chiesto Inzaghi

Il giocatore in questione è Aaron Wan Bissaka. Il terzino destro classe 1997 è in scadenza al 30 giugno 2025 e il Manchester United da tempo ha scelto di provare a trovare un’alternativa sul mercato.

Da battere è anche la concorrenza del West Ham ma Wan Bissaka vorrebbe un club che gioca la Champions League e quindi ha dato mandato ai suoi intermediari per trovare una destinazione differente da qui a fine agosto.

Dumfries potrebbe essere una pedina di scambio con il Manchester United

L’Inter potrebbe proporre uno scambio con Denzel Dumfries che ha da pochi giorni rinnovato il proprio contratto con i nerazzurri con l’aumento di ingaggio fissato a 4 milioni come l’altro esterno Federico Dimarco. L’olandese è un profilo molto gradito ai Red Devils che cercano un esterno con propensioni offensive.

Beppe Marotta si assicurerebbe così le prestazioni di un giovane di assoluta prospettiva senza un esborso economico che in questa fase del mercato l’Inter vorrebbe riservarsi per l’ultimo centravanti da aggregare all’organico, con Albert Gudmundsson come principale favorito a sostituire Correa e Valentin Carboni.