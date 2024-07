‘Firmiamo a 60 milioni’, Taremi gli ruba la scena: adesso Marotta può fare la plusvalenza perfetta

Decisione difficile ma doverosa in casa Inter: un’opportunità da non perdere, plusvalenza e calciomercato garantiti

Il fondo di investimento che ha preso in possesso le quote dell’Inter, Oaktree, non ha nessuna intenzione di sopprimere le ambizioni del club ma vuole far sì che nel giro di qualche stagione si piazzi stabilmente tra le migliori società d’Europa.

Ha dunque immediatamente spazzato via tutte le preoccupazioni dei tifosi che credevano che i nuovi proprietari utilizzassero il club come investimento, caricandoli in vista della nuova stagione da affrontare nella quale dovranno difendere il titolo e ambire alla vittoria in Europa.

L’ultimo trofeo europeo vinto dal club nerazzurro risale al 2010 con lo storico Triplete guidato da Josè Mourinho, unico nella storia del calcio italiano; da quel momento due finali entrambi perse, una in Europa League nel 2020 contro il Siviglia, l’altra nel 2023 in Champions League contro il Manchester City.

La voglia di vincere la Coppa dalle grandi orecchie non deve però destare l’attenzione dalle competizioni in patria, con il campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana da disputare; trofei vinti più volte nell’arco delle ultime stagioni.

Calciomercato estivo

La dirigenza nerazzurra si è ancora una volta dimostrata una delle migliori d’Europa. Nonostante lo scoglio della situazione bilancio da affrontare, sono riusciti a rafforzare la rosa in ogni reparto in questa sessione di calciomercato estiva tramite tre acquisti, con una spesa di soli 13 milioni di euro.

L’intera cifra è stata destinata all’acquisto di Josep Martinez del Genoa, designato come erede di Yann Sommer, mentre ha acquistata a parametro zero due profili di esperienza internazionale e di assoluta qualità, ossia l’iraniano Medhi Taremi ed il polacco Piotr Zielinski.

Vittima sacrificale

In chiave cessioni, dopo gli addii di Juan Cuadrado, Alexis Sanchez, Davy Klaassen e Stefano Sensi a parametro zero, è arrivato il momento di monetizzare. L’idea della società potrebbe essere quella di cedere Marcus Thuram ad una cifra vicina ai 60 milioni di euro, generando una netta plusvalenza utile sia per il bilancio che per l’acquisto di nuovi calciatori.

Un’entrata del genere potrebbe permettere l’avvio delle trattative di Albert Gudmundsson e di Kim Min Jae. Medhi Taremi diventerebbe il titolare d’attacco insieme a Lautaro Martinez mentre il coreano andrebbe a completare il reparto difensivo con Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard, rafforzando ancor di più una rosa che a quel punto avrebbe tutte le carte in regola per puntare alla vittoria della Champions League.