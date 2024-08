Niente Inter, vado a Firenze: il centrocampista ha scelto Italiano | Arriva a titolo definitivo a queste cifre

Alla fine la destinazione è stata scelta. Niente inter, il centrocampista andrà a Firenze: c’è l’accordo di massima.

Il calciomercato è entrato nella sua fase più concitata, quella in cui le trattative si fanno frenetiche e ogni annuncio può ribaltare gli equilibri del campionato. Le diverse società, anche in Italia, stanno cercando di chiudere i propri colpi di mercato in vista dell’inizio della prossima stagione.

Le dirigenze sono al lavoro senza sosta per assicurarsi i migliori talenti, tra acquisti mirati e cessioni strategiche, in un gioco di incastri che non ammette errori. Come spesso accade, questa fase del calciomercato viene caratterizzata da vere e proprie telenovelas, con trattative lunghe ed estenuanti che tengono col fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

È il caso di un centrocampista il cui destino sembrava incerto fino a poco fa: dopo settimane di speculazioni e voci di corridoio, il giocatore ha finalmente deciso la sua prossima destinazione: sarà Firenze, e non l’Inter. Ecco di chi stiamo parlando.

Ha scelto la Fiorentina

Dopo settimane di trattative, Tanner Tessmann ha finalmente scelto quale sarà la sua destinazione per il futuro. La prossima stagione, infatti, il centrocampista statunitense giocherà a Firenze. Sarà questa la sua destinazione, preferita a quella dell’Inter. I viola sono decisi a concludere questo acquisto e mettere sul piatto circa 1,2 milioni di euro l’anno.

Il giocatore ha dato la sua disponibilità per il trasferimento, dopo aver valutato l’offerta più conveniente tra quelle che gli sono arrivate nelle ultime settimane. Dopo l’acquisto di Colpani e Kean, infatti, i Viola sono decisi a voler completare il centrocampo e mettersi al sicuro in termini di qualità e quantità in vista della prossima stagione.

L’offerta dell’Inter

Dunque Tessmann ha deciso la Fiorentina, declinando l’offerta dell’Inter. Il centrocampista della Fiorentina ha infatti scelto di essere protagonista in squadra fin da subito, evitando di essere girato in prestito dopo l’acquisto (come proposto appunto dall’Inter).

La società milanese era infatti vicinissima al centrocampista, con Marotta deciso ad acquistare la rivelazione della scorsa stagione del Venezia. Ma il futuro dello statunitense sarebbe stato con ogni probabilità un prestito per fargli accumulare esperienza. Tra la Fiorentina e il Venezia, però, ci sono ancora da limare alcuni dettagli economici, con i Viola che dovranno aumentare la loro offerta di 4,5 milioni per avvicinarsi alla richiesta di 7 milioni da parte del Venezia.