Scaricato da allenatore e società: l’unica offerta adesso è quella dell’Inter | Visite prenotate

Il calciatore è in rotta con l’allenatore e la società e ora può andare via. Per ora però a volerlo è solo l’Inter di Inzaghi.

Per molte squadre di serie A è iniziato il ritiro pre campionato, con le rispettive società che stanno cercando di mettere a punto le proprie rose per poter iniziare la stagione nel migliore dei modi. Tra queste c’è l’Inter, una squadra quasi completa che attende però gli ultimi innesti.

I nerazzurri sono ancora alla ricerca di un difensore duttile che possa muoversi su più zone del campo e concedere una maggiore profondità alla squadra di Inzaghi. La prima idea era quella di Ricardo Rodriguez, poi tramontata dopo forse un timido tentativo di portarlo a Milano. Ora però la dirigenza guidata da Giuseppe Marotta punta ad un piano B.

Gli uomini di mercato dell’Inter si stanno muovendo infatti su un altro nome su cui vi è l’interesse dei nerazzurri da un po’ di tempo. Scaricato dall’allenatore e dalla società, il calciatore ha attirato l’attenzione di Marotta e Ausilio e ora è sempre più vicino all’Inter. Il giorno delle possibili visite mediche è sempre più vicino.

Il nuovo obiettivo dell’Inter

È da ormai un po’ di tempo che l’Inter ha messo gli occhi su Mario Hermoso. Il 29enne difensore – ormai svincolato – dell’Atletico Madrid. è infatti uno degli obiettivi per la nuova difesa nerazzurra. Lo spagnolo era stato inseguito per molto tempo dal Napoli di Conte, ma la trattativa non è andata a buon fine.

Il calciatore è ai ferri corti con la società e la tifoseria spagnola dopo aver mancato un rinnovo che sembrava cosa ormai fatta. Secondo quanto si apprende non è più persona gradita al Wanda Metropolitano, nonostante l’allenatore Simeone sarebbe deciso a voler puntare su di lui anche per la prossima stagione.

Ci prova Marotta?

Dunque ci sarebbe la volontà – anche se flebile – di voler provare a trattenerlo a Madrid, ma la realtà parla di possibilità davvero molto basse. Ecco quindi che Marotta potrebbe tentare uno dei suoi colpi puntando all’acquisto a parametro zero e trattando direttamente con il calciatore per il suo ingaggio.

Il difensore potrebbe infatti essere la prima scelta per poter completare il reparto difensivo e dare ad Inzaghi un uomo di esperienza e grandi capacità. Si attende quindi la prima mossa dell’Inter, che dovrà comunque sbrigarsi per battere la concorrenza.