Ausilio non molla, ecco il vice Taremi: in attacco ai nerazzurri ne servono addirittura due

La dirigenza dell’Inter fa sul serio: si punta a vincere tutto con l’arrivo di questi campioni. I tifosi sono ancora increduli.

La dirigenza dell’Inter si sta muovendo su più fronti affinché si possa trovare la quadra giusta per fornire al tecnico Simone Inzaghi tutti i tasselli di cui avrà bisogno per continuare a confermarsi in Serie A.

Gli obiettivi stagionali dell’Inter, come ben sappiamo, non riguardano solo ed esclusivamente il campionato, ma anche la Coppa Italia e la Champions League. Infatti, a tal proposito, andrebbe detto che se dovessimo trovare un difetto nella passata stagione calcistica, l’esclusione dalle coppe in maniera troppo embrionale ha fatto sì che i tifosi storcessero un po’ il naso.

Ora però la dirigenza si sta muovendo in modo da far sì che il tecnico piacentino possa avere tutti i giocatori validi in ogni reparto. Basti pensare che tra i pali, oltre a Josep Martinez acquistato dal Genoa, ritroviamo il confermatissimo, nonché portiere della Nazionale svizzera, Yann Sommer.

In difesa, sicuramente, qualcosa andrà fatto per rinvigorire la zona centrale. Come se non bastasse, anche l’infortunio del canadese Buchanan durante la Copa America ha fatto sì che si accendesse un campanello d’allarme nella società per andare a trovare un degno sostituto.

Un centrocampo da campioni

Il centrocampo, al momento, conta nomi eccezionali come Hakan Çalhanoğlu, Nicolò Barella, l’armeno Henrikh Mkhitaryan, Asllani e in modo particolare l’ultimo acquisto Piotr Zieliński. Il calciatore polacco ha militato per molti anni al Napoli e ha salutato la società a parametro zero per trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi.

Sicuramente, la sua fantasia e il suo estro tecnico saranno fondamentali affinché i nerazzurri possano disputare una grande stagione. Sulle fasce, Dimarco da un lato e Dumfries dall’altro, rappresentano delle certezze non solo per l’allenatore ma anche per i tifosi. In attacco la situazione è ancor più florida.

Guðmundsson in cima alla lista

Lautaro Martínez ormai sembra essere destinato a restare in nerazzurro per tanti altri anni, così come Marcus Thuram, giunto lo scorso anno alla Pinetina, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere un nuovo bomber. Terminata l’esperienza per l’ennesima volta di Alexis Sánchez a Milano, i nerazzurri non si sono fatti trovare impreparati. Ecco perché hanno ingaggiato a parametro zero il centravanti iraniano Mehdi Taremi dal Porto.

Ora però sembra che Piero Ausilio sia sul punto di voler fare un ulteriore regalo all’allenatore, provando a prendere un altro attaccante molto forte. Stiamo parlando dell’islandese Albert Guðmundsson che, anche lo scorso anno nel Genoa di Alberto Gilardino, si è messo in mostra ad alti livelli. Solo nei prossimi giorni scopriremo se ci sarà veramente una trattativa oppure tutto resterà arenato a semplici informazioni.