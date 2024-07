Casadei, trattativa lampo per tornare in Serie A: il giocatore è sbarcato in Italia

Il talentino azzurro Casadei può tornare a giocare in A, il Chelsea non lo ritiene al centro del progetto e su di lui è forte l’interesse di due club

Casadei è uno dei tanti talentini italiani che si sono messi in mostra con le selezioni giovanili della Nazionale. Finalista ai Mondiali nell’Under 20, campione d’Europa under 17, i risultati sono importanti e fanno ben sperare nel futuro. Il ricambio generazionale è in atto e Luciano Spalletti pensa a integrare nel gruppo qualche faccia nuova in vista dei Mondiali del 2026.

L’Europeo è stato fallimentare, con una bruciante eliminazione agli ottavi di finale per mano della Svizzera, con delle prestazioni nettamente insufficienti. L’Italia manca ai Mondiali dal 2014 e servono forze fresche per essere competitivi ed evitare altre figuracce.

Il problema consiste nel dare il giusto minutaggio con le maglie di club a questi ragazzi, con poco coraggio da parte delle società di Serie A che non puntano su di loro o al massimo li spediscono in prestito, senza buttarli nella mischia in contesti prestigiosi, accelerando così il loro percorso di crescita.

Lo stesso discorso vale per Cesare Casadei che all’età di 21 anni non gode di una titolarità ma si trova in una difficile situazione. La luce in fondo al tunnel potrebbe intravedersi a breve, con un trasferimento.

Casadei piace a due squadre di Serie A, il Chelsea apre alla cessione

Il giovane centrocampista di proprietà del Chelsea potrebbe, infatti, tornare a giocare in Italia ed assaggiare la realtà della Serie A, con il Bologna e la Lazio che si stanno muovendo, cercando di capire la fattibilità dell’eventuale operazione.

Nei Blues il giocatore, prelevato a titolo definitivo dall’Inter, con cui non aveva mai esordito in prima squadra per quasi 20 milioni di euro, non sembra esserci spazio e una conferma in tal senso arriva anche dalle convocazioni del tecnico Enzo Maresca per la tournée negli USA.

Il futuro di Casadei dipende dal ritorno in Italia, tante porte stanno per aprirsi

Marco Baroni e Vincenzo Italiano hanno dimostrato di dare il giusto premio a chi merita di giocare, a prescindere dall’età. Per loro nuove avventure alla guida di Lazio e Bologna, con tanto da dimostrare e risultati immediati da raggiungere.

Casadei avrebbe la chance di giocare anche in Europa e in questo modo la convocazione con la Nazionale maggiore potrebbe così diventare realtà.