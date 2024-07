‘E questo chi è?’: un 19enne alla Pinetina | Tifosi sconvolti, ma è un talento per blindare la difesa

Colpo di scena in casa Inter. Alla Pinetina i tifosi aspettano un 19enne che potrebbe essere il tassello per blindare la difesa.

Continua il calciomercato estivo tra colpi annunciati e sorprese inaspettate che fanno sognare i tifosi. Si tratta sicuramente del periodo che i supporter più affiatati di una squadra preferiscono, in quanto ci sono le possibilità di accogliere nuovi campioni e prospetti.

È proprio questo l’obiettivo della dirigenza dell’Inter, consapevole di dover fare un passo in avanti per poter diventare una delle primissime tra le società più prestigiose d’Europa. Un obiettivo che si raggiunge anche guardando al futuro non così prossimo.

Ecco perché nelle prossime ore è atteso con grande fiducia alla Pinetina un 19enne che potrebbe rappresentare l’emblema dell’obiettivo di questa società. I tifosi non lo conoscono così bene, ma potrebbe essere un talento devastante per blindare la difesa anche in futuro.

L’Inter vicino ad un nuovo colpo

Continua la ricerca dei nerazzurri di un difensore di grandi capacità, guardando però anche al futuro. L’intenzione è quella di prendere Ricardo Rodriguez per garantire abilità ed esperienza, ma per quanto riguarda le prospettive a lungo termine l’Inter sta per chiudere per il 19enne Nathan Zezé.

Il difensore di proprietà del Nantes è sempre più vicino ai nerazzurri e piace molto ad Ausilio e Marotta. Si tratterebbe infatti di un colpo in prospettiva che dimostra come per diventare grandi è necessario puntare anche sul futuro.

Chi è Zezé

Sono in pochi a conoscere a fondo Nathan Zezé. Il 19enne del Nantes è appena agli albori della sua carriera da calciatore, ma può già vantare di aver giocato in Ligue 1. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’Inter non avrebbe ancora formulato un’offerta ufficiale alla squadra francese, ma poterebbero esserci novità importanti a breve.

L’ipotesi è quella di risparmiare sul prezzo del cartellino inserendo una contropartita tecnica, come ad esempio il portiere Filip Stankovic. Il calciatore ha già disputato la scorsa stagione in prestito alla Sampdoria e potrebbe essere quindi oggetto di interesse per la squadra francese. Il giovane prospetto è stato impiegato spesso nel Nantes, accumulando presenze 11 presenze tra Ligue 1 che in Coppa di Francia e Youth League. Si attende quindi la prima mossa dell’Inter.