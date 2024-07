Inter-Juve, Ausilio e Giuntoli lavorano allo scambio allucinante: cambio di maglia per due idoli

La trattativa ha del clamoroso. Dopo lo ‘scippo’ di Cabal, trovato l’accordo insperato. Thiago Motta e Inzaghi esultano.

Due squadre blasonate, determinate e arrembanti sono sicuramente l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Thiago Motta. Le due società sono pronte a farsi battaglia affinché nel prossimo campionato una delle due possa trionfare senza grossi problemi.

Affinché ciò possa essere reso possibile, Piero Ausilio e Cristiano Giuntoli devono lavorare in maniera meticolosa e attenta per fare in modo che tutti i tasselli vengano messi a posto senza grossi problemi. Chiaramente, ciò può essere attuato solo dinanzi a un lavoro fatto in maniera attenta in questa sessione di calciomercato.

I bianconeri si stanno muovendo in maniera perfetta grazie agli ultimi colpi di mercato: il francese Khephren Thuram, il brasiliano Douglas Luiz e l’ex difensore prodigio dell’Hellas Verona, Cabal. Quest’ultimo è stato letteralmente soffiato all’Inter di Beppe Marotta con un colpo di mercato che ricorda il modus operandi di Luciano Moggi.

Cristiano Giuntoli ha messo ancora più in evidenza la volontà di non essere una semplice comparsa nelle varie competizioni che saranno disputate quest’anno, tra Champions League e Coppa Italia. Un calciomercato molto attento, per dirla in gergo sportivo, alla maniera di Beppe Marotta.

Due percorsi paralleli

Infatti, i giocatori acquistati fino ad ora sono arrivati con la formula del parametro zero. Parliamo dell’ex centrocampista del Napoli, il polacco Piotr Zieliński, e dell’ex bomber del Porto, l’iraniano Mehdi Taremi. Questi due calciatori, però, non sembrano essere gli unici destinati a rinforzare la squadra ed è per questo che c’è chi auspica che quanto prima possano essere sistemati ulteriori tasselli, come ad esempio la retroguardia.

In difesa, Inzaghi spera vivamente di poter avere un terzo difensore, come Kiwior dell’Arsenal o Mario Hermoso. Ricardo Rodriguez, ex difensore del Torino e del Milan, sembra sempre più destinato verso l’Arabia Saudita.

Frattesi-Chiesa: ora si può

Ora però sembra che si stia innescando un possibile scambio proprio tra Juventus e Inter. Le due squadre non sono mai state così vicine a trovare un accordo degno di nota. La notizia, riportata da TeleLombardia, metterebbe al centro due pupilli dei tifosi delle due società.

Federico Chiesa, che non sembra più essere al centro del progetto juventino con il nuovo allenatore Thiago Motta, potrebbe raggiungere il tecnico piacentino alla Pinetina, mentre Davide Frattesi potrebbe fare il percorso inverso ed essere quel tassello mancante che va a rinvigorire la rosa dei bianconeri. Nelle prossime settimane scopriremo se questa trattativa prenderà piede oppure no.