Io voglio la Serie A: l’ultimo colpo in attacco è gratis | Marotta deve soltanto dire di sì

La dirigenza nerazzurra è scatenata più che mai. Dopo Taremi, per Inzaghi è in arrivo una vera stella d’Europa: firma e subito in ritiro.

Se dovessimo immaginare una top five dei dirigenti sportivi più apprezzati nel mondo, sicuramente dovremmo parlare anche di Beppe Marotta dell’Inter. Promosso a presidente della società, il re dei colpi a parametro zero sa di avere molte più responsabilità anche per il futuro della squadra.

Infatti, andrebbe detta una cosa molto importante: il prossimo campionato sarà molto più difficile anche per i nerazzurri. Società avversarie come Juventus, Milan e Napoli non sono rimaste di certo a guardare a fine campionato, ed è per questo che hanno operato delle scelte radicali e molto forti. Basti pensare che le tre squadre menzionate hanno cambiato l’allenatore, il che ha comportato un rinnovamento mirato a risollevare le rispettive squadre dopo una stagione in ombra.

Simone Inzaghi quindi ha chiesto sin da subito ai suoi dirigenti delle certezze e rassicurazioni affinché la squadra possa essere competitiva su più fronti. Infatti, non si parla solo ed esclusivamente di brillare nuovamente in campionato, ma anche in Champions League e Coppa Italia.

Affinché ciò possa essere reso possibile, la dirigenza nerazzurra ha già portato a casa diversi colpi a parametro zero, come il polacco ex Napoli Piotr Zieliński e l’iraniano ex Porto Mehdi Taremi. I due si sono già messi in evidenza nelle prime uscite stagionali dell’Inter in amichevole.

Gli interventi sul mercato

Il terzo colpo è un vero e proprio investimento tra i pali: si tratta dello spagnolo Josep Martinez, ex Genoa. Quest’ultimo sa bene che per quest’annata si ritroverà alle spalle del titolare Yann Sommer. Dato che però l’estremo difensore svizzero non è più un ragazzino, c’è chi immagina che dalla stagione 2025-2026 il titolare sarà proprio l’ex portiere del Genoa.

Adesso però c’è da mettere in evidenza anche un dettaglio non di poco conto. La squadra deve fare di tutto per rinforzarsi anche sulle fasce, in quanto l’infortunio di Buchanan con il suo Canada durante la Copa America ha aperto una voragine che deve essere assolutamente colmata, così come la difesa centrale. Infatti, se nelle ultime ore si parlava tanto di un interesse per Mario Hermoso, ex Atletico Madrid, o Ricardo Rodriguez, ex Torino e Milan, sembra che Ausilio voglia vagliare più profili possibili prima di compiere un passo definitivo.

Depay nel mirino

Un altro reparto su cui si deve ancora lavorare è l’attacco. Sebbene ci siano i confermatissimi Lautaro Martínez e Marcus Thuram, Correa, di ritorno dal prestito al Marsiglia, molto probabilmente non resterà in nerazzurro, mentre Alexis Sánchez, una volta terminato il suo contratto, sembra essere orientato a tornare a Udine.

A tal proposito, sempre restando sui colpi a parametro zero, sembra proprio che Marotta stia pensando seriamente a un giocatore estremamente forte che attualmente risulta svincolato. Parliamo dell’olandese Memphis Depay, che ha giocato gli ultimi Europei di calcio con gli Orange e si è messo in evidenza più che per i gol per le sue giocate importanti. Stando a quanto appreso da La Gazzetta dello Sport, i 5 milioni di euro di ingaggio per un classe 1994, non sarebbero tollerati dalla società Oaktree. Quindi, o si lavorerà su un gioco al ribasso o si guarderà altrove.