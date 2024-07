‘Rimane o lo vendiamo?’: faccia a faccia durissimo alla Pinetina | Inzaghi deve comunicare alla società la decisione

Uno dei punti interrogativi dell’ultimo mese di mercato dell’Inter riguarda la conferma o la cessione di un giocatore che non è un titolare per Inzaghi

Il mercato dell’Inter sta subendo una fase di stasi dettata dal trovare delle soluzioni alternative a due reparti che necessitano di un ultimo ritocco. Il primo è la difesa, con il mancato arrivo di Juan Cabal. L’infortunio che ha subito Buchanan ha costretto il direttore sportivo Beppe Marotta a intervenire di nuovo in entrata per trovare un sostituto.

La ricerca è quella di un profilo in grado di giocare sia come centrale che come esterno nel centrocampo a cinque, che sia di prospettiva e con margini di miglioramento che consentirebbero una futura plusvalenza, ossigeno eventuale per le casse del club.

Un investimento non superiore ai 10 milioni per completare quello che è stato uno dei reparti meno battuti d’Europa la scorsa stagione, anche grazie a due arrivi di grande livello come Sommer e Benjamin Pavard, entrambi dal Bayern Monaco.

Potrebbe invece sbloccarsi la situazione riguardante l’attacco, con il prestito oneroso grazie al quale Valentin Carboni sta per trasferirsi in Ligue 1 al Marsiglia di Roberto De Zerbi, con il diritto di recompra che resta appannaggio dell’Inter.

Chiede maggiore spazio altrimenti può lasciare l’Inter, è incerto il futuro di Frattesi

In mezzo al campo è da definire la posizione di Davide Frattesi. Il giocatore sarà disponibile tra pochi giorni di mister Simone Inzaghi dopo un Europeo fallimentare con la Nazionale italiana. La prima stagione in nerazzurro lo ha visto spesso decisivo da subentrante, con poche gare disputate dal primo minuto.

Un jolly molto prezioso anche nelle rotazioni per l’allenatore nerazzurro ma l’azzurro chiede più spazio. Per questo motivo la sua permanenza non è certa e di fronte a un’offerta superiore ai 30 milioni potrebbe lasciare il club campione d’Italia in carica.

Zielinski rinforza la mediana dell’Inter, per Frattesi il rischio di restare in panchina

A complicare il suo obiettivo è l’inserimento in rosa di un altro centrocampista di caratura internazionale come Piotr Zielinski che ha scelto Milano dopo essersi svincolato dal Napoli.

Inzaghi si trova ad avere due titolari aggiunti in mezzo al campo e dovrà accontentare tutti per mantenere in equilibrio lo spogliatoio. Il calendario fitto è un alleato in tal senso e Inzaghi preferisce avere anche seconde linee di spessore, anche per non dover fronteggiare delle emergenze in caso di infortuni.