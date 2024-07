L’Atletico si vendica col Milan: colpo basso, da Madrid soffiato ai rossoneri il preferito a centrocampo

Sfumato l’obiettivo a centrocampo del Milan seguito da mesi: sorpassata l’offerta da Madrid, trattativa in bilico

Dopo un paio di settimane a lavoro dal nuovo mister, Paulo Fonseca, il Milan ha disputato la sua prima amichevole stagionale contro il Rapid Vienna, terminata sul punteggio di 1-1 con gol di Alessandro Florenzi su assist di Daniel Maldini e Furkan Demir.

Al termine dell’incontro il portoghese è intervenuto ai microfoni di Milan Tv spiegando come sia stato provato in campo ciò su cui si è lavorato negli scorsi giorni a Milanello: costruzione dell’azione dal basso e l’essere una squadra corta difensivamente.

Un’amichevole importante che li prepara per le prossime da disputare fino ad inizio agosto, al termine delle quali si avrà la definitiva preparazione atletica in vista dell’inizio della nuova stagione che si aprirà con il primo match di campionato contro il Torino.

L’obiettivo sottolineato da Fonseca fin dal suo approdo a Milano è unico e condiviso: vincere. Nell’ultimo decennio il club rossonero ha aggiunto alla sua ricchissima bacheca solamente una Supercoppa Italiana ed uno Scudetto, risultati deludenti per un club con questo blasone, ai quali la società vuole quanto prima rimediare.

Migliorare l’organico

Per farlo c’è bisogno di migliorare l’organico sia nell’undici titolare che nella panchina. Maggiore quantià e qualità permettono di affrontare al meglio le tre competizioni della prossima stagione, che il Diavolo ambisce a vincere, ma c’è necessità di intervenire sul mercato.

La dirigenza composta da Furlani, Moncada ed Ibrahimovic sta lavorando duramente durante questa sessione di calciomercato. Acquistato Alvaro Morata, si stanno seguendo le piste di Youssouf Fofana del Monaco a centrocampo e Strahinja Pavlovic del Salisburgo in difesa e stanno organizzando la squadra del Milan Futuro in Serie C, per creare i giovani del futuro.

Trattativa in bilico

Mentre per il serbo si attende la fumata bianca nelle prossime settimane, per il francese la trattativa si sta estremamente complicando. Con il classe 1999 l’accordo è stato raggiunto e lui stesso ha dato priorità al club rossonero ma nonostante sia in scadenza il Monaco chiede 30 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra decisamente più alta dei 20 offerti dai rossoneri.

A ciò si aggiungono gli inserimenti del Manchester United e dell’Atletico Madrid. I Red Devils, dopo avergli soffiato Joshua Zirkzee, sono alla ricerca di un nuovo mediano difensivo in seguito al mancato riscatto di Amrabat, mentre i Colchoneros sembrerebbero non aver gradito il pagamento della clausola di Morata, decidendo di contendersi gli obiettivi del Milan.