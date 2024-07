Milan, niente colpo a centrocampo: c’entrano ancora le commissioni | La società non va oltre questa cifra

In casa Milan la storia si ripete, ennesima trattativa sfumata per le commissioni: saltata la trattativa per il centrocampista

Tra le squadre protagoniste in questa sessione di calciomercato estiva c’è il Milan di Gerry Cardinale, pronto a rivoluzionare l’intero organico, sia negli undici titolari sia nella panchina, da mettere a disposizione di Paulo Fonseca e ritornare a vincere un trofeo che manca da due stagioni.

L’ultimo risale all’incredibile vittoria dello Scudetto nell’andata 2021-2022 guidata da Stefano Pioli. La squadra rossonera, allora avente Paolo Maldini e Frederic Massara in dirigenza, non era considerata nemmeno tra le favorite, eppure riuscì a conquistare il 19esimo campionato della sua storia, 11 anni dall’ultima volta.

Nel pieno dell’estate e del mercato, il proprietario del club rossonero e di RedBird è sorprendentemente volato in Italia per incontrarsi dalle 13 alle 19 con gli stati generali del club come Scaroni, Moncada, Furlani e Ibrahimovic per discutere delle strategie da attuare e della stagione che sta per iniziare.

Come riportato da Gianluca di Marzio l’idea è quella di puntare sui giovani ai quali affidare le fondamenta del futuro del Diavolo, mentalità rappresentata dalla nascita di Milan Futuro, squadra composta interamente da Under 23 che lotterà nel campionato di Serie C.

Calciomercato rossonero

Per garantire al mister portoghese l’organico migliore per affrontare tutte le competizioni, la società è decisa nell’acquistare un’altra punta dopo Alvaro Morata, un mediano difensivo che aiuti in fase di copertura, l’elemento mancato ai rossoneri la scorsa stagione, una mezz’ala ed un centrale difensivo che affianchi Tomori.

Per l’attacco si valuta il profilo di Fullkrug del Borussia Dortmund, a centrocampo, la zona più delicata del rettangolo di gioco, Youssouf Fofana dell’As Monaco e Lazar Samardzic dell’Udinese mentre in difesa Strahinja Pavlovic. Tralasciando il tedesco, tutti gli altri profili variano dai 21 ai 25 anni, in perfetta linea con la volontà del Milan.

Scoglio da superare

Mentre per tutti gli altri profili le trattative sono entrate nel vivo e sono vicine alla loro chiusura, per il 22enne dell’Udinese si è ancora lontani dalla fumata bianca. Come ci hanno insegnato le trattative con Napoli e Inter, lo scoglio più complicato da superare è il suo agente, padre del calciatore, con il quale sembra esser difficile trovare un accordo.

Il calciatore ha già accettato con felicità la meta, i due club cercano di trovare l’intesa con i rossoneri che offrono 15 e i bianconeri che ne chiedono 25, ma resta l’agente che lascerà partire il centrocampista solo nel caso in cui si trovi un accordo sulle commissioni. Si vocifera che la richiesta sia di 5 milioni, cifra che rientrebbe nel budget dei rossoneri, ma i tifosi sono preoccupati che si riveli una trattativa simile a quella di Joshua Zirkzee, trasferitosi successivamente al Manchester United.