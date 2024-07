Infortunio in amichevole: ‘E’ più grave del previsto’ | Società costretta a tornare sul mercato di corsa

Un infortunio in amichevole costringe la società a tornare sul mercato, previsto un nuovo investimento in una zona nevralgica del campo

Negli stessi giorni che hanno coinciso con la fine dell’Europeo e della Coppa America, sono iniziate le preparazioni delle 20 squadre che prenderanno parte alla prossima Serie A. Circa un mese di tempo per gli allenatori prima dell’inizio del campionato, previsto per il fine settimana dopo Ferragosto.

In attesa dei rientranti dagli impegni con le proprie Nazionali, i tecnici hanno la possibilità di testare giovani tornati dal prestito, nuovi arrivi e giocatori che hanno trovato meno spazio nella passata stagione.

Questi allenamenti sono molto utili per dare indicazioni alle dirigenze su chi non merita di restare nel club d’appartenenza e su cui vale la pena puntare. Poco tempo ma sufficiente per cogliere anche chi ha le giuste motivazioni per mettersi in mostra.

L’Inter sarà ancora la squadra da battere ma il Napoli e la Juventus stanno allestendo organici competitivi con la speranza di colmare il gap con i nerazzurri. Thiago Motta e Antonio Conte possono fare la differenza e rendere più equilibrata la lotta Scudetto.

Un infortunio in amichevole preoccupa la Lazio, Lotito corre ai ripari sul mercato

Si presenta da outsider la Lazio del nuovo allenatore Marco Baroni. Claudio Lotito ha festeggiato i venti anni di presidenza con l’amichevole vinta contro il Trapani in cui si sono messi in mostra i due centravanti attualmente in rosa, Taty Castellanos e il nuovo acquisto Noslin, arrivato dall’Hellas Verona.

Nel match si è infortunato Nuno Tavares, per lui un problema al flessore, insieme a Cataldi, in uscita dai biancocelesti. Questo stop fisico potrebbe obbligare il patron dei capitolini a tornare sul mercato. La Lazio avrebbe avviato i contatti per Armand Laurienté del Sassuolo: il francese classe 1998 avrebbe aperto al trasferimento ma servono 15 milioni.

I movimenti della Lazio nel reparto offensivo

La trequarti della Lazio sarà completata modificata dati gli addii di Pedro, Kamada, Luis Alberto e Felipe Anderson. Al momento è arrivato Tchaouna dalla Salernitana. Sfumato il colpo Greenwood, resta viva ma tiepida la pista che porta a Samardzic, su cui è forte l’interesse anche del Milan.

La partenza di Ciro Immobile potrebbe portare anche all’innesto di un nuovo centravanti. I nomi papabili sono Boulaye Dia e Giovanni Simeone, entrambi ai ferri corti con le reciproche proprietà e in cerca di maggiore spazio.