Caos in casa Lazio: Lotito ne fa fuori un altro, i tifosi esplodono | ‘Regalato per 10 milioni’

La Lazio sta per cedere un altro giocatori, i tifosi non condividono le numerose partenze decise da Lotito, la contestazione sta per cominciare

Con Marco Baroni la Lazio cambia faccia. Il tecnico toscano è approdato sulla panchina del club capitolino dopo due salvezze importanti ottenute al Lecce e all’Hellas Verona, contro i pronostici. Una nuova sfida in un contesto più prestigioso per lui, con la chance di giocare in Europa e di puntare per le posizioni di vertice.

Claudio Lotito ha scelto lui dopo non aver trovato un accordo con Igor Tudor ed alcuni dissidi che si erano creati all’interno dello spogliatoio, riguardanti soprattutto la netta posizione di Guendouzi, uno dei profili di maggiore qualità della rosa, che aveva dichiarato apertamente di volersene andare se fosse rimasto il mister turco.

La stagione che partirà ufficialmente con il primo turno di campionato previsto per il fine settimana post Ferragosto vedrà le due romane partecipare all’Europa League e tentare di conquistare la qualificazione in Champions.

Obiettivo non semplice data la concorrenza sempre più agguerrita e il tentativo di rinforzamento degli organici da parte delle squadre più blasonate di Serie A. Anche la Lazio è al lavoro per migliorare il proprio parco giocatori e sono molti i cambiamenti in atto.

Un’altra partenza in vista sulla trequarti per la Lazio, può andare all’estero

La zona del campo che sarà soggetta a maggiori interventi sul mercato è la trequarti. Dopo aver visto la partenza di Pedro, Kamada, Felipe Anderson e Luis Alberto, la Lazio si appresta a salutare anche Gustav Isaksen. Il danese, stando quanto riporta Il Messaggero, piace molto al Fenerbache di Josè Mourinho ma può essere utilizzato anche come pedina di scambio con il Feyenoord per arrivare a Calvin Stengs.

Il direttore sportivo dei biancocelesti spera che possa scatenarsi un’asta sul proprio tesserato e di guadagnare fino a 20 milioni dalla sua cessione così da poter chiudere in fretta per un sostituto ma può scendere anche fino alla metà.

In entrata piace molto il fantasista del Sassuolo

Sono tanti i giocatori che sono stati accostati alla Lazio. Dopo il colpo sfumato di Greenwood, che ha firmato per il Marsiglia di Roberto De Zerbi, e aver abbandonato la pista Samardzic, su cui è forte nelle ultime ore il pressing del Milan, il nome più caldo è Armand Laurienté, in uscita dal Sassuolo.

I neroverdi, retrocessi in Serie B, procedono allo smantellamento della rosa visto che molti non hanno intenzione di scendere di categoria e Lotito spera di approfittarne per ingaggiarlo sulla base di una cifra intorno ai 10 milioni.