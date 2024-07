Via di corsa da Sassuolo: ‘Finalmente in una big’ | Adesso se ne vanno tutti i top

Il Sassuolo sta svendendo tutti i pezzi pregiati della propria rosa, la retrocessione in Serie B costringe gli emiliani a un ridimensionamento

Nell’ultimo decennio è stata tra le favole calcistiche più belle d’Italia. Il Sassuolo ha raggiunto la Serie A per la prima volta nella sua storia e, dopo le prime stagioni concluse con delle salvezze agguantate con fatica, il club è diventata una presenza stabile del massimo campionato del nostro Paese, acciuffando anche la qualificazione all’Europa League.

La scorsa annata è stata drammatica per i supporters neroverdi ed è coincisa con la retrocessione. Una rosa che sulla carta aveva le qualità per salvarsi, si è trovata impreparata ai due gravi infortuni che hanno colpito il top player dell’organico, il fantasista Domenico Berardi.

I suoi goal ed assist sono mancati terribilmente in fase offensiva e nemmeno l’approdo di uno specialista come mister Ballardini è servita per risalire la china in classifica. Adesso ripartire sarà complicato ma la certezza è quella che chi resta deve essere convinto di poter dare un contributo importante.

Per questo motivo il direttore sportivo Carnevali ha intenzione di far partire tutti coloro che non hanno intenzione di scendere di categoria e anche per Berardi potrebbe essere il momento dell’addio. Tornerà in campo nel 2025 ma rappresenta una ghiotta occasione di mercato per le big di A.

Uno dei migliori giocatori del Sassuolo è nel mirino della Lazio

Probabile anche la partenza di Armand Laurienté, nel mirino della nuova Lazio di Marco Baroni. Il Messaggero riporta la notizia di una base d’accordo che sarebbe stata trovata tra il club capitolino e il franco-guadalupense con un contratto da un milione e mezzo a stagione.

Ora però Lotito e Fabiani devono accontentare le richieste economiche del Sassuolo che ha fissato il prezzo a 15 milioni, dato che il 20% dovrà essere corrisposto al Lorient, da cui fu acquistato nel 2022.

Laurienté è il sostituto di Isaksen, vicino al Fenerbache

Al momento i biancocelesti non hanno intenzione di mettere sul piatto più di 12 milioni. Serviranno quindi nuovi colloqui nelle prossime settimane per trovare un punto di incontro. Laurienté, che può giocare su entrambe le fasce, potrebbe diventare il sostituto di Isaksen.

Lo svedese piace molto al Fenerbache di Josè Mourinho ed è valutato 20 milioni, una cifra che potrebbe finanziare l’operazione in entrata. Un mercato che per la Lazio è molto attivo, soprattutto nella trequarti, date le numerose partenze già avvenute.