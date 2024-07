Preso dall’Inter per tornare in Serie A: Ausilio lo manda a giocare in provincia | Prestito con diritto di riscatto

Un giovane talento di proprietà dell’Inter firma per una squadra di B, vuole aiutarla a tornare in Serie A, prestito con diritto di riscatto per lui

Il mercato estivo in uscita dell’Inter è particolarmente movimentato nelle ultime ore. Sebastiano Esposito, proveniente da una buona stagione con la Sampdoria in Serie B, ha firmato per l’Empoli. Il club toscano ha preso il giovane bomber classe 2002 per prendere il posto dell’esperto Ciccio Caputo. Nel frattempo, il fratello di Sebastiano, Pio, piace molto allo Spezia che lo ha avuto tra le proprie file nell’ultimo anno, concluso con una sofferta salvezza.

Un’Inter che guarda al futuro, che ha un prezioso patrimonio da tutelare e far crescere. Zanotti, Oristanio e Satriano hanno fatto molto bene e saranno nuovamente mandati altrove per ultimare il percorso di maturazione.

Non c’è spazio per loro in un Inter che è sempre più competitiva e che punta a fare il bis in campionato, missione che è capitata a pochi predecessori di Simone Inzaghi, il quale ha rinnovato il proprio contratto con i nerazzurri.

Gli arrivi di questa campagna acquisti sono tutti giocatori già pronti per giocare ad alti livelli, comprese le seconde linee che saranno fondamentali nelle rotazioni che il fitto calendario renderà obbligatorie.

Il giovane centrocampista va in prestito in Serie B, nuova avventura per lui in un club prestigioso

Firma con la formula del prestito con diritto di riscatto, il centrocampista Akinssanmiro che diventa un nuovo giocatore dell’ambiziosa Sampdoria del confermato Andrea Pirlo. I ligure hanno chiuso in crescendo lo scorso campionato, eliminati ai play-off, e proveranno a tornare in Serie A. Decisione presa da Piero Ausilio.

All’Inter piace molto Giovanni Leoni, centrale difensivo che si è messo in mostra proprio con i blucerchiati nel girone di ritorno e che il club di Genova ha riscattato dal Padova il mese scorso. Non è da escludere che in futuro si possa parlare anche di lui.

Un’Inter in costante crescita, il cambio di proprietà non modifica le ambizioni della società

Inter che non dovrebbe cedere alcuni big presente nell’organico, a differenza di quanto è capitato nelle scorse estati. Un segnale di forte stabilità, nonostante il cambio di proprietà avvenuto di recente con il nuovo fondo americano Oaktree ai vertici del club.

Beppe Marotta ha sempre più le redini societarie, è totale la fiducia nei suoi confronti dati gli acquisti azzeccati effettuati nell’ultimo periodo.