Galliani pesca dall’Inter, Como superato | Il condor lo convince: ‘Costruiamo la squadra intorno a te’

Sorpasso nelle ultime ore da parte del “condor” Galliani. Ora il Como è stato superato e il Monza pesca dall’Inter.

Aveva promesso di muoversi negli ultimi giorni di mercato, ma la realtà è che il condor Galliani è più attivo che mai e sta cercando in tutti i modi di rendere ancora più bello il suo Monza. Dopo due stagioni di altissimo livello, infatti, le ambizioni non si fermano e la squadra lombarda punta a risalire la classifica.

C’è ancora del tempo fino al termine delle trattative, ma Galliani sembra avere le idee chiarissime per quanto riguarda gli innesti su cui puntare per rendere più forti i biancorossi.

Nelle ultime ore, infatti, è partito l’assalto di Galliani per riportare indietro una vecchia conoscenza della società. Il presidente del Monza ha infatti sorpassato il Como per arrivare al giocatore. L’intenzione è quella di pescare dall’Inter. Ecco di chi si tratta

Un possibile ritorno al Monza

Il ritorno di Stefano Sensi al Monza è sempre più reale. Nelle ultime ore Adriano Galliani ha compiuto un vero e proprio sorpasso nei confronti del Como, che si trovava in pole position per il centrocampista 28enne. Sensi è infatti ormai un ex Inter, dato che lo corso 30 giugno il suo contratto è stato portato in scadenza.

Una buona notizia quindi per Galliani che potrà far progredire le trattative interloquendo direttamente con il calciatore. Una vera e propria mossa del condor quello dell’ad che ha fatto la storia del Milan e che ora potrebbe permettere al Monza di avere in squadra un calciatore di prima fascia.

Battuta la concorrenza del Como

A riportare nuovi dettagli sulla trattativa in corso è Sky Sport. La destinazione ultima di Sensi sembrava infatti essere quella del Como, ma i “vicini” del Monza hanno deciso di compiere un vero e proprio blitz, approfittando dell’ancora mancato accordo sul contratto del calciatore con i Lariani.

Una vera occasione per Adriano Galliani, il quale è stato visto a cena con lo stesso Sensi. Il tentativo è stato quello di convincere il calciatore a tornare a Monza e a ripetere una stagione come quella del 2022/23. L’affare potrebbe dunque concludersi nel giro di pochi giorni.