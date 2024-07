A centrocampo è pieno derby di mercato: ‘Chi offre di più?’ | Vince sempre l’Inter

Non solo in campo ma anche nel calciomercato, il Derby della Madonnina è più acceso che mai: battaglia iniziata per il centrocampista

Il Derby della Madonnina della città di Milano è una delle stracittadine con più rivalità di sempre. Nel match si scontrano Milan e Inter, due delle squadre più importanti della storia del calcio, in uno degli stadi più celebri, l’amatissimo e temutissimo San Siro.

Analizzando le statistiche della partita, in termini di vittorie sono in vantaggio i nerazzurri. In 239 partite disputate tra tutte le competizioni, sono terminate a favore delll’Inter 91 partite contro le 79 dei rossoneri; completano il bilancio 69 pareggi.

Così come nei numeri all-time, anche nella storia recente l’Inter è un gradino superiore. Oltre ai trofei vinti, soprattutto in ambito nazionale, il club di Oaktree è reduce da 5 vittorie del derby di fila, tra le quali 2 sono valse la vittoria di trofei.

La prima risale alla Supercoppa Italiana disputata a gennaio 2023, con i nerazzurri che schiantarono con un netto 3-0 i rossoneroi; la seconda risale ad una delle ultime giornate di campionato, dove l’Inter grazie alla vittoria per 2-1 sui rivali conquistò la matematica per lo Scudetto, valso la cucitura della seconda stella sulla divisa della prossima stagione.

Derby di mercato

Non solo nel rettangolo di gioco, ma anche e soprattutto in chiave calciomercato le due società si sono date spesso battaglia per l’acquisto di un calciatore, infiammando a distanza entrambe le tifoserie con i colpi di mercato che valevano come una vittoria.

Per citare alcuni esempi ciò è avvenuto per Thuram, Frattesi, Tonali, Sensi, Kondobgia, Bonaventura, De Jong, Suazo, Ibrahimovic e Nesta, tanti nomi accomunati alle due anime di Milano che si sono sempre intrecciate tra loro, dando vita ad un continuo spettacolo extra campo.

Ennesimo duello

Finchè continueranno ad esistere le due società, i duelli dentro e fuori dal campo frutto della loro acerrima rivalità, non cesseranno mai di esistere. Secondo le ultime notizie si è aperta un’ennesima asta tra le due squadre di Milano che vede come protagonista Adrien Rabiot, svincolatosi ufficialmente dalla Juventus.

Il centrocampista titolare della Nazionale francese di Deschamps ha deciso di non voler rinnovare il contratto con la squadra allenata da Thiago Motta, decidendo di provare una nuova avventura dopo 5 stagioni. Sulle sue tracce ci sono proprio Inter e Milan, le cui probabilità d’acquisto sono state analizzate dagli esperti della Snai, che quotano a 4 l’approdo ai rossoneri, mentre a 5 quello dei nerazzurri. Nei prossimi giorni conosceremo la sua destinazione, ma i pronostici danno l’Inter vincente anche in questo derby.