Piovono soldi in casa Inter: l’ex nerazzurro vola in Brasile, Marotta incassa il 40% dalla cessione

Ennesima operazione da dieci di Giuseppe Marotta: entrano soldi nelle casse dell’Inter senza muovere un dito

Si temeva che l’Inter peggiorasse sotto tutti gli aspetti con il passaggio di proprietà del club dalle mani di Zhang a quelle di Oaktree, ma sta accadendo l’esatto contrario. Il fondo statunitense non vuole far altro che accrescere il valore del club e farlo divenire tra le società più forti e potenti d’Europa.

L’obiettivo è ripetere quanto di buono fatto nella scorsa stagione, nella quale i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno alzato una Supercoppa Italiano e lo Scudetto, che gli è valso la seconda stella cucita sopra lo stemma sulla divisa della nuova stagione.

Oltre a continuare il dominio in territorio italiano, la nuova proprietà vorrebbe estenderlo anche in campo europeo riuscendo a vincere la Coppa dalle grandi orecchie che manca dal 2010, sfiorata perdendo in finale di Champions League del 2023 contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Per farlo, totale fiducia alla squadra e soprattutto al mister da parte della società, tanto da rinnovargli il contratto per altre due stagioni a 6,5 milioni di euro annui, rendendolo l’allenatore più pagato dell’intera Serie A.

Calciomercato in entrata

La squadra Campione d’Italia non ha dunque intenzione di fermarsi, con la dirigenza che sta lavorando per rendere l’organico sempre più competitivo per raggiungere i risultati prefissati. Ad oggi, nell’attuale sessione di calciomercato estiva, l’Inter ha piazzata tre colpi: un portiere, un centrocampista e un attaccante.

Si tratta di Medhi Taremi, attaccante iraniano prelevato dal Porto a parametro zero, Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, anch’egli a zero e Josep Martinez, portiere spagnolo acquistato dal Genoa per 13 milioni di euro, designato come l’erede di Yann Sommer.

Guadagno dalle cessioni

Per continuare ad investire nel calciomercato c’è bisogno di ottenere introiti derivanti dalle cessioni. Anche in questo ambito Giuseppe Marotta ha dimostrato di essere uno dei migliori nel suo ruolo, essendo stato in grado di guadagnare da una trattativa di un calciatore che non appartiene più all’Inter.

Si tratta di Georgios Vangiannidis, difensore greco del Panathinaikos, che non è riuscito mai ed esprimere il suo potenziale con la maglia nerazzurra tanto da essere girato inizialmente in prestito al Sint-Truiden in Belgio, per poi essere ceduto definitivamente gratuitamente in patria ma con il 40% di rivendita. Grazie alle sue ottime prestazioni in Super League Ellada ha attirato l’attenzione del Botafogo, squadra militante nella Serie A Brasiliana, che ha offerta 6.5 milioni di euro, cifra che porterebbe 2,5 milioni nelle casse nerazzurre nel caso in cui la trattativa venisse ufficializzata.