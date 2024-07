Ibrahimovic lo manda in Turchia, lui rifiuta: ‘Voglio la Premier’ | Colpo saltato per un capriccio senza precedenti

Il Milan lo considera un esubero, lui vuole giocare in Premier League e rifiuta la destinazione turca, Ibrahimovic su tutte le furie

Il Milan ha messo a segno il primo colpo della campagna acquisti dell’estate 2024. La maglia numero 9 sarà indossata da Alvaro Morata, neo campione d’Europa con la Nazionale spagnola come capitano. Il 31enne torna in Serie A dopo le due esperienze passate alla Juventus e lo fa con l’obiettivo di non far rimpiangere Olivier Giroud. Un’eredità pesante per un centravanti che è reduce dalla stagione in cui è stato più prolifico di tutta la carriera.

Lo spagnolo potrebbe non essere l’unico rinforzo nel reparto offensivo per i rossoneri. L’idea è quello di ingaggiare un’altra punta con caratteristiche diverse in modo da poter dare maggiori soluzioni tattiche a mister Paulo Fonseca.

Piace molto Fullkrug, chiuso al Borussia Dortmund dall’arrivo di Guirassy, e che potrebbe sbarcare a Milanello per circa 15 milioni. Un profilo dall’ottimo rapporto qualità-prezzo che ha fatto molto bene in Bundesliga e che potrebbe garantire un bottino prezioso di goal.

Serve un innesto anche in mezzo al campo. La trattativa per Fofana del Monaco si è al momento arenata e Monchada sta studiando delle alternative. Monitorata la situazione inerente a Rabiot che non ha rinnovato con la Juventus e Samardzic, in uscita dall’Udinese.

Si complica la cessione di un esubero, si è impuntato, vuole andare in Premier League e non in Turchia

Vivo anche il fronte cessioni. Sono diversi i giocatori che non rientrano nei piani di Fonseca e che la dirigenza sta cercando di piazzare sul mercato. Oltre a qualche milione utile per fare cassa, la loro partenza consentirebbe di alleggerire il monte ingaggi complessivo.

Tra gli esuberi vi è Fode Ballo-Toure, terzino sinistro. Ibrahimovic avrebbe raggiunto un accordo con il Besiktas, avrebbe raggiunto un accordo con il Besiktas, destinazione che però non è gradita al calciatore, che aspetta l’occasione giusta per tornare in Premier League dove ha militato lo scorso anno, in prestito al Fulham.

A mali estremi…estremi rimedi: Ibrahimovic mette Tourè ai ferri corti

Nel frattempo sia Touré che Origi faranno parte dell’Under 23 che militerà in Lega Pro dato che non fanno parte del progetto della prima squadra.

Una presa di posizione netta da parte della dirigenza rossonera per spronare i due giocatori a lasciare il club. Zlatan Ibrahimovic è stato categorico di recente a riguardo.