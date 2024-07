‘Non sei pronto per giocare nel Milan’ Fonseca boccia a sorpresa un giovane talento | Addio immediato all’estero

A Fonseca sono bastati pochi giorni di ritiro per non ritenere all’altezza del nuovo ciclo del Milan un giovane talento rossonero, è stato messo sul mercato

Paulo Fonseca si è preso le redini del Milan. Il nuovo tecnico ha il compito di fare meglio del predecessore Pioli che ha chiuso il campionato al secondo posto. La dirigenza è al lavoro per consegnare al portoghese un organico ancora più competitivo, che possa giocarsela con l’Inter per lo Scudetto. Nell’ambiente trapela scetticismo, sia per la scelta ricaduta su un tecnico non considerato vincente, sia per una campagna acquisti che non è ancora decollata.

Alvaro Morata è il primo acquisto, un attaccante che ha il compito non far rimpiangere Olivier Giroud, di raggiungere almeno la doppia cifra e di agevolare le incursioni degli esterni del tridente offensivo Pulisic e Leao.

L’apporto in termini realizzativi dell’attacco dovrebbe essere garantito, anche data l’impronta del gioco di Fonseca che non è attendista ma molto propositiva, con il possesso palla e la costruzione dal basso.

Ma è la difesa il reparto che necessita di essere registrato. Le reti subite nell’ultima annata sono state eccessive e Pioli ha dovuto anche fronteggiare un’emergenza nel periodo invernale con pochi uomini a disposizione nella retroguardia.

Fonseca ha bocciato un giovane del Milan, non lo ritiene pronto per giocare titolare

Proprio a gennaio ha fatto il suo esordio (con goal) in Serie A e con la prima squadra del Milan il giovane centrale Jan-Carlo Simic che ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e il cui rinnovo risulta ad oggi in salita.

Fonseca, infatti, non lo ritiene all’altezza del progetto tecnico e Monchada si è adeguato mettendo sul mercato il giovane talento cresciuto nella cantera rossonera. Qualora non arrivassero offerte congrue, sarà aggregato all’Under 23 che parteciperà al campionato di Lega Pro.

Simic ha mercato all’estero, l’Anderlecht potrebbe fare presto un’offerta al Milan

Simic piace molto soprattutto all’estero dove sia il Feyenoord che il suo ex Stoccarda avevano chiesto informazioni senza però fare un’offerta concreta, cosa che sembra voler fare l’Anderlecht: il club belga sta per definire l’accordo con gli agenti del difensore serbo.

Jan-Carlo è valutato dal Milan 8 milioni di euro pur sapendo che la scadenza del contratto tra soli 12 mesi non aiuta certo ad avere potere sul mercato. La volontà è di capitalizzare un minimo dalla sua partenza in questa sessione estiva.