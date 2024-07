Milan, chiamata in sede da Manchester: ‘Con Pep non trova spazio’ | Proposto il talento del City “in saldo”

Il giovane talento del Manchester City non trova spazio, il Milan fiuta l’occasione di mercato: è pronto a chiudere la trattativa

Terminata la prima settimana delle sessioni di allenamento, il nuovo Milan di Paulo Fonseca si sta iniziando a muovere anche in chiave mercato, con la dirigenza a lavoro per fornigli un organico quanto migliore possibile per affrontare le tante partite da disputare la prossima stagione.

L’obiettivo sottolineato dal mister portoghese durante la sua conferenza stampa di presentazione è uno: vincere. I rossoneri non aggiungono da più di 2 anni un trofeo alla loro bacheca; troppo tempo per una squadra con così tanta qualità.

Con la fine della Copa America che ha avuta come vincitrice l’Argentina e la fine degli Europei nei quali ha trionfato la Spagna, Fonseca potrà finalmente avere a disposizione tutti i calciatori, con un mese di tempo per fargli assimilare le nuove tattiche, prima che inizi ufficialmente il campionato di Serie A.

Come mostrato sui canali social del club, è partito dai fondamentali, occupandosi principalmente della fase difensiva, il punto critico del Milan della scorsa stagione che ha registrato la quarta peggior difesa in termini di gol subiti della storia del club.

Mosse di mercato

Analizzando l’undici titolare del Diavolo e considerando che Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez non partano nonostante le suggestioni estere, la rosa rossonera necessita di colmare tante lacune in ogni reparto, operazioni necessarie se si vuole puntare ad avere risultati la prossima annata.

C’è bisogno di acquistare sul mercato un centrale difensivo che affianchi Tomori, un terzino destro che sostituisca Calabria, oramai ai margini del progetto, un mediano che dia maggiore aiuto in copertura in fase di ripiego ed una punta centrale con l’addio di Giroud.

Caccia al talento

In attacco è più vicino che mai l’acquisto di Alvaro Morata, fresco vincitore dell’Europeo, in mediana si tratta Youssouf Fofana dell’As Monaco, come centrale Strahinja Pavlović del Salisburgo mentre per il terzino destro i rossoneri hanno ufficialmente abbandonato la pista Emerson Royal.

La richiesta del Tottenham per il brasiliano è troppo alta, 25 milioni contro i 15 offerti, costringendo il club a virare su altri profili, valutando l’acquisto, come riporta la Gazzetta dello Sport, di Wan Bissaka del Manchester United o Issa Kaborè del Manchester City. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2025 ma l’inglese verrebbe liberato solo nel caso in cui i Red Devils riescano ad affondare per il colpo Frimpong, mentre per il difensore del Burkina Faso l’operazione sarebbe più semplice perchè i Citizens hanno bisogno di cedere date le tante opzioni in quel ruolo e gli agenti hanno già proposto il loro assistito al Milan.