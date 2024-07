Leao-Milan, per l’Arabia Saudita serve solo l’ok del club: fissata la data di scadenza

La trattativa si allunga. Ora per l’affare Leao in Arabia Saudita serve l’ok del Milan. Ecco la data cardine.

Si tratta della telenovela calcistica più seguita in Italia e che riguarda la nostra Serie A. Quello della permanenza o dell’addio di Rafa Leao è un enigma che si è spinto oltre la metà di luglio, mese simbolo del calciomercato europeo e internazionale.

Fino a poche settimane fa, infatti, l’attaccante esterno portoghese era dato per partente e in molti credevano che le novità decisive sarebbero arrivate addirittura durante l’Europeo. Ma così non è stato. Non è un mistero che sull’attaccante del Milan ci siano le squadre della Saaudi League, ma ad oggi tutto sembra essere sempre più complicato.

Il giorno tanto atteso è arrivato e ora la trattativa Leao-Milan-Al Hilal sembra poter avere nuovi ostacoli. Per poter dare il via libera ad una eventuale cessione del campione portoghese, infatti, servirà l’ok del club. Vediamo qual è la situazione attuale.

Per Leao in Arabia ora serve l’ok del Milan

Martedì 16 luglio era la data segnata sul calendario dai dirigenti di Milan e Al Hilal e dagli agenti di Leao. Data che segna la scadenza della clausola rescissoria presente sul contratto del calciatore portoghese e che permetterà al Milan di entrare di prepotenza in un’eventuale trattativa per una sua cessione.

Da mesi si parla di un interesse fattuale dei sauditi dell’Al Hilal, ma al centro dell’affare c’era proprio il fattore clausola. Il Milan ha rifiutato qualsiasi offerta, rimandando all’opzione del pagamento di 175 milioni (cifra prevista dalla clausola) per liberare il giocatore senza passare dalle trattative. Ora per la cessione sarà necessario l’ok del club e i dirigenti dell’Al Hilal questo lo sanno bene.

Cosa farà Leao

Non proprio una notizia negativa per il club della Saaudi League. Senza la clausola si potrebbe provare ad abbassare le pretese della squadra di Milano, le quali restano però molto alte. Dopo aver preso giocatori come Koulibaly, Neymar e Milinkovic-Savic, l’Al Hilal vorrebbe assicurarsi anche le prestazioni di Leao, ma la strada sembra essere lunga.

Il Milan non lo considera incedibile, ma una trattativa potrebbe partire solo in caso di cifre clamorose, comunque superiori ai 100 milioni di euro. L’Al Hilal ci pensa e valuta eventuali alternative. Intanto Leao tornerà a disposizione del Milan in tempo per la tournée estiva negli Stati Uniti. Segno che, probabilmente, l’attaccante portoghese si prepara ad affrontare la sua sesta stagione in rossonero.