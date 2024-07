Juve, virata su Koopmeiners: Giuntoli ha già in mente il sostituto | Costa la metà

Il ds della Juve compie una virata completa su Koopmeiners e ha già in mente un sostituto. Ecco di chi si tratta.

Sembra che a Torino ci sia ancora molto spazio per gli ultimi fuochi d’artificio di mercato. Dopo aver chiuso in cassaforte i recenti colpi, la dirigenza della Juve intende continuare con l’operazione di rinnovo della squadra.

Il reparto che ha affrontato maggiori cambiamenti nell’ultimo mese è stato certamente il centrocampo. Gli arrivi di Douglas Luiz e di Khephren Thuram hanno senz’altro dato nuovo slancio ad una zona del campo dove i bianconeri non hanno dimostrato grandi qualità durante l’ultimo anno.

Ma le operazioni di rinnovamento non si sono affatto concluse e la Juve continua a rincorrere il sogno di mercato, Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese e gioiello dell’Atalanta fa parte dei sogni dei bianconeri, ma Giuntoli sembra voler compiere una brusca virata per puntare su un possibile sostituto. Vediamo chi è.

Le difficoltà per avere Koopmeiners

Teun Koopmeiners è stato senza dubbio il miglior centrocampista della Serie A durante l’ultima stagione. L’olandese ha dimostrato ancora una volta qualità in mezzo al campo impressionanti, riuscendo a diventare indispensabile per il gioco dell’Atalanta di Gasperini. Ma i suoi risultati raccolti durante gli anni a Bergamo hanno fatto crescere esponenzialmente il suo valore.

I primi contatti tra la Juve e l’Atalanta sembrano esserci stati, ma le richieste dei bergamaschi sembrano aver sotterrato in poco tempo la trattativa. L’Atalanta chiede infatti 60 milioni di euro per poter liberarsi del player olandese. Cifra inarrivabile per la Juve, consapevole di aver speso molto per gli ultimi acquisti. Ma Giuntoli non aspetta con le mani in mano e ha già un’altra idea.

Il sostituto di Koopmeiners

Il ds della Juve vorrebbe quindi buttarsi su Matt O’Riley, centrocampista inglese, naturalizzato danese, di proprietà del Celtic. Le buone prestazioni raccolte durante le ultime stagioni hanno convinto non solo Giuntoli, ma anche Gasperini che lo vorrebbe all’Atalanta come sostituto di Koopmeiners in caso di una sua partenza proprio in direzione Juve.

Ecco perché i bianconeri avrebbero pensato di mettere a punto questa strategia per portare l’Atalanta ad un ribasso delle richieste per l’olandese. Ma se la trattativa dovesse fallire, Giuntoli sarebbe comunque pronto a sborsare i 30 milioni richiesti (la metà che servirebbe per Koopmeiners) per arrivare al centrocampista classe 2000.