Da Roma a Istanbul: Mourinho supera De Rossi | Il giocatore rimane federe al portoghese e lascia la Capitale

Il tecnico giallorosso è stato anticipato dal suo predecessore. Il campioncino non resta un giorno di più: direzione Turchia per lui.

In questo periodo estivo, il caldo rovente non sarà mai superiore rispetto alle trattative di calciomercato che stanno letteralmente incendiando tutte le città italiane e non solo. In spiaggia, in montagna e in città, tutti gli amanti del calcio si informano tramite giornali online e cartacei per scoprire le trattative della propria squadra del cuore.

Attualmente, una delle società che sembra avere messo il turbo è la Roma di Daniele De Rossi. Quest’ultimo, infatti, vuole ben figurare con la squadra giallorossa, soprattutto perché per la prima volta si ritrova a portare avanti una preparazione estiva di una società di Serie A così tanto legata a lui.

I tifosi si aspettano tanto da questa nuova stagione anche perché la squadra ha la voglia di dare il massimo senza preoccuparsi troppo della concorrenza. Infatti, attualmente, la società dei Friedkin sta lavorando incessantemente per regalare al tecnico una squadra all’altezza del campionato che di qui a un mese si andrà a disputare.

Non si vogliono ripetere gli errori del passato ed è per questo che ora come ora l’obiettivo è quello di rinforzare soprattutto il reparto offensivo, ormai orfano di Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha lasciato la capitale semplicemente perché il suo prestito era terminato e ora è tornato al Chelsea.

Lo zampino dello Special One

Big Rom, con ogni probabilità andrà via per tornare in Italia, questa volta alla corte di Antonio Conte a Napoli. Anche il centravanti inglese Tammy Abraham sembra sempre più orientato a una cessione che lo porterà molto probabilmente a vestire la casacca rossonera del Milan, dove vivrà un vero e proprio dualismo con Álvaro Morata, fresco di vittoria agli Europei con la sua Spagna.

Ora però sembra che l’ex allenatore giallorosso, José Mourinho, possa giocare un brutto scherzo alla sua vecchia squadra e portare via dalla Capitale un obiettivo molto importante per rinforzare il suo Fenerbahçe in Turchia.

Youssef En-Nesyri più lontano da Roma

Stiamo parlando del forte giocatore João Félix, che sarebbe voluto fortemente dal tecnico portoghese e che attualmente non sembrerebbe rientrare nei piani immediati della sua società. Qualora dovesse quindi essere ceduto il calciatore, non è da escludere che i turchi si fermerebbero a lui.

Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Mourinho potrebbe soffiare alla sua ex squadra giallorossa un attaccante in uscita dal Siviglia: Youssef En-Nesyri. Sembra che ci sia già un accordo di massima con la società mentre sarebbe da convincere ancora l’agente.