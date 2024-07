Attacco Inter, Marotta molla il colpo: ‘Mi faccio da parte’ | Giuntoli lo supera e ne porta a casa un altro

Nell’ennesimo scontro tra Juventus e Inter, i bianconeri hanno la meglio: Giuntoli è pronto ad affondare il colpo per il prosismo acquisto

Ritrovandoci verso la fine di luglio siamo nel pieno del calciomercato, con i club che sono ritornati ad allenarsi in gruppo per far fronte alle tournèe estive e si stanno rafforzando in vista degli inizi dei nuovi campionati verso metà agosto.

In quello di Serie A Eni Live, tra le squadre più attive ci sono l’Inter e la Juventus, guidate rispettivamente da Giuseppe Marotta e Cristiano Giuntoli, due dei direttori sportivi migliori del panorama calcistico mondiale per la loro carriera fino ad ora conseguita.

Il club nerazzurro ha un compito tutt’altro che semplice: dovrà ripetere o addirittura migliorare la scorsa stagione, terminata con la vittoria del campionato e la conseguente aggiunta della seconda stella sullo stemma, e della Supercoppa Italiana, la terza di fila, record nella storia del calcio italiano.

Il club bianconero, reduce dalla vittoria della Coppa Italia, è in fase di rivoluzione sia dal punto di vista tattico che degli interpreti, con la società che ha affidata a Thiago Motta l’obiettivo di riportare quanto prima il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Operazioni di mercato

L’Inter fino ad ora ha ufficializzata tre colpi, che vanno a migliorare ulteriormente il suo organico che è già uno dei più completi d’Europa. Ha acquistata Medhi Taremi dal Porto e Piotr Zielinski dal Napoli a parametro zero più Josep Martinez dal Genoa per 13 milioni di euro, designato come il futuro erede di Sommer.

La Juventus ha acquistata Michele Di Gregorio dal Monza per 20 milioni di euro, Douglas Luiz dall’Aston Villa per 28 milioni, bonus compresi, più i cartellini di Irling Jr e Barrenechea, Khèpren Thuram per 20 milioni dal Nizza ed è in trattativa per Juan Cabal dell’Hellas Verona, con un accordo vicino ai 12 milioni totali.

Obiettivo conteso

I nerazzurri sono alla ricerca di un quarto attaccante che vada a completare il reparto con Taremi, Thuram e Lautaro Martinez, mentre la Vecchia Signora è alla ricerca di un partner per Dusan Vlahovic, con Federico Chiesa che è stato messo sul mercato dall’allenatore italo brasilaino che non lo ritiene più al centro del progetto e Matias Soulè che verrà ceduto per far cassa.

L’obiettivo è comune e conteso, si tratta di Albert Gudmundsson, reduce da una straordinaria stagione con il Genoa da 14 gol e 4 assist. Per l’attaccante islandese l’Inter medita la miglior formula per far sì che l’acquisto non gravi troppo sul bilancio mentre la Juventus ha proposta un prestito da 10 milioni più 15 di riscatto, portando la trattativa ad un punto più avanzato. La scelta resta al classe 1997 ma ciò che è certo è che non rimarrà anche la prossima stagione con la maglia del Grifone.