Galliani vede Marotta: ‘Me lo porto a Monza’ | Nesta strappa all’Inter il suo nuovo numero 10

Il Monza bussa alle porte dell’Inter, il sostituto di Colpani è un giocatore dei nerazzurri, Galliani sta per convincere Marotta

Dopo due ottime stagioni con Raffaele Palladino, il Monza riparte da Alessandro Nesta. Un’altra scommessa del direttore sportivo Adriano Galliani che ha deciso di puntare su un uomo che conosce molto bene data la sua lunga parentesi da calciatore con la maglia del Milan. Dopo alcune stagioni alla guida di club di B, per l’ex difensore è arrivato il momento di dimostrare il proprio valore in A.

L’obiettivo resta quello della salvezza, da raggiungere quanto prima per poi togliersi eventuali altre soddisfazioni. La lotta per non retrocedere si prospetta ancora più agguerrita dato che i tre club che provengono dalla B hanno proprietà molto ambiziose.

Como, Parma e Venezia vogliono fare un campionato da protagonista e per il piccolo Monza sarà ancora più complicato ripetersi alla terza annata nella storia del club in Serie A dopo non essere andati troppo lontani dalla zona Europa, soprattutto il primo anno con 50 punti superati in classifica.

Un organico fatto da molti giovani che sono stati lanciati e da qualche giocatore d’esperienza, il giusto mix che richiede però qualche investimento dato la partenza di Michele Di Gregorio e quella probabile di Andrea Colpani, nel mirino della Fiorentina.

Per il dopo Colpani il Monza ha deciso, vuole un esubero dell’Inter

Il Monza che per sostituire il fantasista azzurro ha chiesto informazioni per Joaquin Correa, attaccante dell’Inter con il contratto in scadenza nel 2025 ma già da tempo fuori dai piani del club nerazzurro.

La sua partenza, insieme a quella di Arnautovic, è fondamentale per Marotta che dovrà poi chiudere per Gudmundsson, obiettivo per completare il reparto offensivo che dispone di calciatore del calibro di Lautaro Martinez, Taremi, Marcus Thuram e Valentin Carboni che si è messo in luce proprio in Brianza per poi tornare nella vicina Milano.

Correa deve convincersi a sposare il progetto del Monza, Galliani è fiducioso

I rapporti tra i due club sono ottimi e la volontà di chiudere la trattativa sussiste. Va convinto il giocatore a scegliere la destinazione senza che sia percepita come un netto calo a livello di prestigio.

Una carriera in fase discendente per la stella argentina che ha comunque numeri importanti e l’esperienza giusta per fare bene a Monza. Le condizioni fisiche sono buone, le motivazioni faranno la differenza.