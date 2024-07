Ti vendiamo in estate, ma prima rinnovi: operazione plusvalenza per Marotta | C’è l’ok del giocatore

La dirigenza dell’Inter guarda con lungimiranza al futuro. Il campione rinnova subito per poi essere ceduto molto presto: colpo da maestri.

L’Inter del nuovo presidente Beppe Marotta ha la responsabilità di confermarsi squadra da abbattere anche nel prossimo campionato di Serie A, che partirà tra un mese esatto, per la gioia di tantissimi tifosi.

Simone Inzaghi, già in ritiro con la squadra, aspetta il rientro dei suoi pupilli dalle rispettive nazionali degli Europei e della Coppa America per provare gli schemi tattici che durante il prossimo campionato dovranno essere ancora più fitti e precisi, in modo da evitare che le squadre avversarie possano diventare un problema.

A tal proposito, va detto che per fare in modo di non perdere gli obiettivi importanti, è fondamentale avere in squadra giocatori capaci di portare avanti traguardi come la conquista della Champions League e, perché no, della Coppa Italia.

In questo frangente, dove si cerca comunque di non perdere l’attenzione sul campionato, il lavoro sodo durante la preparazione estiva deve essere meticoloso per tutti, in modo particolare per i campioni d’Italia.

Le rinunce obbligate

Ritrovarsi, infatti, a gestire una squadra con il tricolore sul petto non è sicuramente semplice. Le avversarie come Napoli, Juventus e Milan si stanno rinforzando in tutti i reparti e con tre nuovi allenatori agguerriti e determinati più che mai, con fame e voglia di successo. Vincere nuovamente uno Scudetto, quindi, per i nerazzurri non è sicuramente una cosa semplice e non è da escludere che ci possano essere ulteriori interventi sul mercato dopo l’ingaggio di Zieliński e Taremi a parametro zero.

Gli interessi si spostano soprattutto sulla difesa, dove sembra proprio che i due obiettivi principali siano l’ex difensore del Napoli Kim Min-jae e l’ex baluardo dell’Atletico Madrid Mario Hermoso. Quest’ultimo, però, sembra più vicino che mai al Napoli di Antonio Conte, che con l’eventuale ingaggio dello spagnolo andrebbe a stravolgere letteralmente la difesa partenopea rispetto agli ultimi anni. Come se non bastasse, anche il centrale coreano del Bayern Monaco non sembra essere un obiettivo semplice per l’Inter.

Dumfries vicino al rinnovo

A tal proposito, però, si sta lavorando incessantemente anche su giocatori che attualmente sono nella rosa nerazzurra. In modo particolare, si sta lavorando incessantemente al rinnovo di alcuni giocatori importanti, per poi eventualmente cederli nella prossima sessione estiva di calciomercato, cercando di monetizzare il più possibile.

Questo è il caso del terzino olandese Denzel Dumfries che, dopo un ottimo Europeo disputato con la Nazionale Orange, potrebbe rinnovare ben presto il suo contratto, come riportato dal Corriere dello Sport, e il prossimo anno essere messo sul mercato con un valore di cartellino superiore ai 40 milioni di euro.