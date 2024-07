Oaktree ha dato l’ok definitivo: ‘Puoi spendere’, Marotta niente svincolati per la difesa | Il rinforzo costa 10 milioni

La nuova proprietà ha dato il via libera, Marotta può agire con tranquillità sul mercato: pronta l’offerta per il nuovo rinforzo

Nonostante lo shock dell’improvviso passaggio di proprietà, i tifosi dell’Inter possono star tranquilli con Oaktree, fondo di investimento statunitense. Il loro obiettivo è chiaro: c’è volontà di portare l’Inter ad un livello superiore, arrivando a vincere anche in Europa.

Per farlo c’è bisogno di un organico di qualità e di quantità ed è proprio ciò a cui la società sta lavorando. Il tutto a patto che ci sia sempre un occhio di riguardo per il bilancio, situazione che da anni tormenta il club nerazzurro ma che sta finalmente trovando la sua fine.

Grazie agli ottimi risultati raggiunti in territorio nazionale con la vittoria di ogni trofeo possibile e il raggiungimento delle due finali europee, una di Europa League nel 2020 e una di Champions League nel 2023, il saldo negativo si sta man mano sempre più riducendo, di fatti ha registrato al termine della stagione scorsa un passivo di 45 milioni.

A partire dalla prossima stagione o massimo entro le prossime due il club potrà finalmente dire addio al bilancio negativo, ma secondo le voci che circolano nelle ultime settimane, Oaktree starebbe pensando di stanziare un aumento di capitale entro la fine del 2024 e saldare l’intero importo per dare all’Inter maggiore operabilità sul mercato.

Calciomercato estivo

Nonostante l’organico sia già ben consolidato, il club non si dà freni sul mercato. Grazie allo straordinario lavoro di Giuseppe Marotta, che nonostante sia stato promosso a Presidente continua a svolgere il suo lavoro di dirigente, l’Inter ha ufficializzato già tre colpi: un portiere, un centrocampista e un attacxnte.

Ha acquistato Josep Martinez dal Genoa per 14 milioni di euro, designato come erede di Sommer, Piotr Zielinski dal Napoli a parametro zero al posto di Klaassen e Medhi Taremi dal Porto, che permetterà di far ruotare più spesso Lautaro Martinez e Marcus Thuram, agendo da terza punta titolare.

All-in

Con il grave infortunio di Buchanan rimediato in Copa America con il Canada, l’Inter è alla ricerca di un sostituto. Scartate le ipotesi di acquistare un giocatore d’esperienza, terminando le trattative con Hermoso e Ricardo Rodriguez, la società nerazzurra ha decisa di puntare su un innesto di prospettiva a costi contenuti.

Il profilo individuato in questa sessione di calciomercato estitva è Juan Cabal, laterale mancino dell’Hellas Verona, che può giocare sia come braccetto nella difesa a tre uomini sia come esterno a tutta fascia. Il 23enne è valutato dai rossoblù circa 10 milioni di euro, cifra che l’Inter potrebbe spendere ma che punta ad abbassare; per farlo ha proposta il cartellino di Issiaka Kamate, esterno di centrocampo franco-ivoriano del 2004 più un conguaglio. Nella trattativa ha provata la Juventus ad inserirsi senza successo, poichè il calciatore ha già accettato di venire nella squadra campione d’Italia; si attende la risposta del club di Maurizio Setti per definire gli ultimi dettagli e procedere alla chiusura dell’operazione.