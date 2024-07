Inter, ecco i giovani talenti che voleva Oaktree: preso il primo, ma per ora va in prestito in Premier League

Oaktree conferma la sua politica mirata ai giovani: acquistato un nuovo talento, che però farà prima esperienza in Premier League

Seppur la nuova proprietà è divenuta tale solamente da un mese e mezzo, le sue idee e la sua impronta sono già ben visibili nel mondo Inter. Oaktree vuole aumentare sempre più la forza e l’importanza del club nerazzurro, con l’obiettivo di continuare a vincere in Italia e di iniziare a farlo in Europa.

Per rendere ciò possibile vuole consolidare le basi grazie alle quali la società è arrivata a vincere così tanti trofei negli ultimi anni, ossia mediante i rinnovi dei top player dentro e fuori dal campo, dai quali ripartire e costruire il futuro del club.

Ha di fatti rinnovato Barella fino al 30 giugno 2029 a 7 milioni di euro l’anno, così come Lautaro Martinez ma a 10 milioni annui, divenendo il calciatore più pagato in Serie A e sta per chiudere quello di Dumfries, passando da 2 a 4.5 milioni; un forte segnale.

Ha inoltre migliorata l’organico rispetto alla scorsa stagione, a costi incredibilmente contenuti. Ha acquistata Medhi Taremi del Porto e Piotr Zielinski del Napoli a parametro zero, oltre ad aver trovato a soli 13 milioni l’erede tra i pali di Sommer, prelevando Josep Martinez dal Genoa.

Puntare sui giovani

Nel corso dei prossimi anni, uno degli obiettivi del fondo statunitense è quello di ringiovanire la rosa, ma sempre mantenendo la continuità nei risultati che gli permette di guadagnare denaro per investire nella società ed aumentarne sempre più la competitività.

Un modus operandi a lungo termine che permette agli attuali giocatori esperti, nel pieno della loro carriera, di offrire all’Inter le loro migliori prestazioni e ai giovani acquistati, girati in prestito o venduti con diritto di recompra, di essere i nuovi tasselli della formazione futura del club.

Ennesima operazione

Dopo il trequartista Fabbian, classe 2003 attualmente al Bologna, il difensore Alex Perez, classe 2006 che milita nel Betis Siviglia, il centrale difensivo Giovanni Leoni, classe 2006 della Sampdoria, l’Inter sta finalizzando la medesima operazione per Tanner Tessmann, centrocampista statunitense in prestio al Venezia.

Il classe 2001 è stato uno dei protagonisti dell’ascesa in Serie A dei lagunari, attirando forte interesse dall’estero, in particolare da club europei. Il calciatore di proprietà dell’Inter potrebbe approdare all’Everton o all’Ipswich Town in Premier League, ma in corsa c’è anche il Feyenoord in Eredivisie; squadre che contribuierebbero alla sua crescita, con Simone Inzaghi che lo attende a braccia aperte per inserirlo nel futuro centrocampo nerazzurro.