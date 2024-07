Balotelli si riprende la maglia azzurra: “Vuole la nazionale” | Trattativa praticamente chiusa

Mancano gli ultimi dettagli ed il club annuncerà Super Mario Balotelli: un’altra chance per riconquistare la maglia della Nazionale

Mario Balotelli è uno dei calciatori italiani più talentuosi degli ultimi 15 anni. Un uomo che già dai suoi esordi all’età di 17 anni ha dimostrato di avere un potenziale e caratteristiche fuori dal normale, che purtroppo non sono state sfruttate al loro massimo.

Grazie ad un’ottima stagione in Lega Pro con la maglia del Lumezzane viene immediatamente acquistato dall’Inter ed inserito in prima squadra da Roberto Mancini, con il quale c’è sempre stato un rapporto di amore e odio come si è potuto ben constatare negli anni successivi in Inghilterra.

Dopo il debutto in Serie A neanche maggiorenne, attrae immediatamente i riflettori grazie alla sua incredibile stagione in Coppa Italia, dove fu capocannoniere del torneo, conquistando la maglia da titolare per le ultime partite di campionato, dal quale ne uscì titolare e con uno Scudetto.

Nei suoi 3 anni con la maglia neroazzurra ha conquistato 2 Scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Champions League, siglando 21 gol in 71 match, per poi passare al Manchester City in Inghilterra dove vince Premier League, FA Cup e Community Shield ma continua a finire continuamente nel mirino dei giornali per i suoi comportamenti, denominati “Balotellate”.

Continui cambiamenti

Disputò 3 stagioni in Premier League, dove raggiunse il picco con la Nazionale Italiana portandola in finale ad Euro 2012, per poi tornare a Milano, ma sponda rossonera, segnando 12 gol in 13 partite. Un rapporto non consolidato quell’annata che portò alla sua cessione per 20 milioni di euro al Liverpool, formando un tridente tutto italiano, per poi tornare l’anno successivo in prestito al Milan, dove segnò solamente 1 gol in 20 presenze.

Dal 2016 al 2019 si trasferì al Nizza nel campionato francese, poi fece 6 mesi al Marsiglia prima di ritornare 2 anni in Italia, giocandone 1 al Brescia e 1 al Monza. È successivamente partito per l’estero con 1 anno all’Adana Demirspor in Turchia, 1 al Sion in Svizzera e poi il ritorno in Super Lig per la stagione 23-24, al cui termine è rimasto svincolato.

Nuova avventura

Balotelli è attualmente alla ricerca di una nuova squadra e sembrerebbe averla trovata. Si tratta del Corinthians, squadra che milita nella prima divisione del campionato brasiliano, alla quale ha chiesto un biennale da 3 milioni di euro annui più 2 milioni alla firma esercitabili a rate.

Il dirigente Claudinei Alves ha confermato la trattativa e ha svelato che il classe 1990 ha ancora tanta voglia di giocare e che è fortemente stimolato ad intraprendere questa nuova avventura per riconquistare un posto nella Nazionale di Luciano Spalletti. I presupposti per finalizzare l’operazione ci sono, le due parti sono intenzionate a chiudere; vanno limati gli ultimi dettagli prima di presentare il bomber italiano come nuova punta della squadra.