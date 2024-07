Inter e Milan, spesa alla Continassa: parte l’asta al rialzo | Marotta vuole vincere l’ennesimo derby

Ennesimo derby tra Milan e Inter, stavolta in chiave mercato: Marotta e Moncada fanno spese in casa Juventus, l’asta è partita

Il Derby di Milano è la stracittadina calcistica che vede scontrarsi le due squadre di Milano più importanti, i rossoneri del Milan e i nerazzurri dell’Inter. Due società che hanno fatto e che continuano a scrivere la storia del calcio grazie ai tantissimi campioni che hanno accolto negli anni.

Lo scontro è detto anche Derby della Madonnina, nome che prende spunto dalla statua della Madonna Assunta che si trova in cima al Duomo di Milano, utilizzato tutt’oggi per rappresentare una delle rivalità più accese dell’intero panorama calcistico mondiale.

Storicamente la fazione nerazzurra era associata alla classe borghese, contrariamente a quella rossonera associata a quella popolare. Una faida che si è spenta verso gli anni sessanta del secolo scorso, grazie alla riconfigurazione della regione Lombardia dal punto di vista sociale ed economico.

Il primo scontro tra le due rose è avvenuto il 10 gennaio 1909 al Campo Milan di Porta Monforte. Fu vinto dal Milan per 3-2 con le reti messe a segno da Trerè II, Lana e Laich alle quali risposero solo parzialmente quelle nerazzurre di Gama e Schuler.

Statistiche del derby

Analizzando le statistiche del derby, l’Inter grazie alle vittorie ottenute negli ultimi anni, tra cui quelle più importanti in finale di Supercoppa Italiana e quella nel match nell’ultimo campionato che gli ha consegnata l’ultima stella, ha guadagnata un netto vantaggio negli scontri diretti rispetto ai rivali.

In 239 incontri ufficiali tra le due società, i nerazzurri hanno conquistato 91 vittorie, 12 in più delle 79 dei rossoneri, mentre le restanti 69 sono terminate in pareggio. Un’eterna competizione che non avrà mai fine ma durerà finchè le due squadre e questo sport continueranno ad esistere.

Derby di mercato

Le due parti non si scontrano solamente nel terreno di gioco ma, come ci hanno abituato soprattutto negli ultimi decenni, anche in chiave calciomercato. Entrambe sono alla ricerca di un centrocampista, fiutando l’occasione di mercato creatasi nelle ultime settimane con Adrien Rabiot che non sembra esser intenzionato a rinnovare il suo contratto con la Juventus.

Il club bianconero gli ha proposto un rinnovo per due anni con opzione per il terzo con cifre simili a quelle pattuite fino ad oggi, 9 milioni annui tra ingaggio fisso e bonus. Il calciatore sta attendendo altre proposte prima di dare la sua risposta definitiva, con Inter e Milan che stanno preparando la loro offerta per strapparlo ai rivali ed acquistare un top player a parametro zero.