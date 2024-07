Marotta, dopo la batosta Cabal rimedia con un colpo da top club: tifosi di nuovo in estasi

L’Inter prova a reagire alla beffa subita per conto della Juventus che ha soffiato ai nerazzurri il terzino Cabal, Marotta punta su un giocatore esperto

A Beppe Marotta serve un terzino dato l’infortunio subito a Buchanan, costretto a stare fuori dal campo per quattro mesi. L’idea era quella di investire su una giovane promessa da far maturare sotto i consigli di mister Inzaghi ma la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere di puntare su un profilo esperto come sostituto di Juan Cabal, soffiato a sorpresa dalla Juventus che ha chiuso velocemente, offrendo all’Hellas Verona dieci milioni più bonus.

Inter che per completare il proprio mercato ha poi bisogno di un centrale difensivo e di un nuovo attaccante. Prima ha però bisogno di cedere Marko Arnautovic e Joaquin Correa, autore della prima rete stagionale dei nerazzurri nell’amichevole vinta contro gli svizzeri del Lugano.

Nel test giocato ad Appiano Gentile ha dato segnali positivi il nuovo arrivato Taremi, autore di un assist per l’argentino e di due reti, di cui una su calcio di rigore. Il suo apporto sarà molto prezioso, seppur partendo come un panchinaro, in una stagione in cui il turnover sarà fondamentale.

Taremi che è arrivato da svincolato, così come Zielinski che ha fatto le visite mediche e svolto il primo allenamento agli ordini di Inzaghi. Un parametro zero potrebbe essere ingaggiato anche nel ruolo che spettava a Cabal.

L’Inter pensa a Marcos Alonso per il ruolo di terzino

Tra gli svincolati di lusso in cerca di una nuova sistemazione vi è Marcos Alonso. Lo spagnolo, classe 1990, ha disputato l’ultima stagione al Barcellona e ora aspetta offerte invitanti. Una carriera importante per il terzino che ha militato anche in Serie A con la maglia della Fiorentina raccogliendo 84 presenze, condite da 5 reti.

La permanenza più ampia è stata in Premier League al Chelsea con oltre 200 partite giocate con i Blues. Ha nel suo curriculum anche otto trofei conquistati e giunto a 33 anni sente ancora di avere qualcosa da dare al mondo del calcio.

Alonso attende che l’Inter si faccia avanti

Nelle ultime ore ha parlato all’Agenzia EFE riguardo al suo futuro, spiegando però di non essersi ancora schiarito totalmente le idee: “Sto ancora decidendo e non so dove giocherò l’anno prossimo, anche se presto ci saranno delle novità“.

Non è da escludere il suo ritorno in Italia, con l’Inter che lo sta valutando per la fascia. Un rinforzo d’esperienza e di caratura, utile anche all’interno dello spogliatoio.