Inter, colpo dal Bayern Monaco che fa impazzire i tifosi: visite, arrivo a Milano e firma sul contratto

I tifosi nerazzurri sono al settimo cielo, trattativa finalizzata con il Bayern Monaco:a brevissimo la firma sul contratto

Nonostante il cambio di proprietà, l’Inter non ha intenzione di fermarsi. L’obiettivo è quello di crescere sempre di più, sia dal punto di vista economico che del blasone e posizionarsi stabilmente tra le migliori società dell’intero panorama calcistico mondiale.

Vogliono ripetere quanto di buono fatto la scorsa stagione, che ha portata in bacheca una Supercoppa Italiana e lo Scudetto, con conseguente aggiunta della seconda stella sullo stemma; difficile ma non impossibile per un club che vuole a tutti i costi vincere anche e soprattutto in Europa.

Questo dando sempre un occhio al bilancio, situazione che ha tormentato il club nerazzurro negli ultimi anni ma che finalmente sta trovando la via della soluzione. Secondo i pronostici di Oaktree, l’Inter dovrebbe raggiungere il saldo positivo entro due stagioni, sbloccando l’opportunità di operare con più libertà sul mercato.

Ad oggi si limitano a colpi a costi contenuti come gli acquisti di Medhi Taremi e Piotr Zielinski a parametro zero e quello di Josep Martinez a 12 milioni, ma che sono funzionali per la rosa aggiungendo quantità e qualità a disposizione di Simone Inzaghi.

Migliorare a 360 gradi

Gli obiettivi fissati dalla nuova proprietà non valgono solamente per l’Inter maschile ma anche e soprattutto per la squadra femminile guidata da Gianpiero Piovani, che deve migliorare assolutamente i risultati ottenuti la scorsa stagione.

Per due anni c’è stata Rita Guarino sulla panchina che ha condotta la rosa ad un quinto posto nel campionato di Serie A e all’uscita ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina ai calci di rigore, dopo che i tempi supplementari sono terminati sul punteggio di 1-1.

Nuovo rinforzo

Il primo passo è aumentare la qualità della rosa sfruttando la sessione di calciomercato estiva attualmente in corso, ed è ciò che sta facendo il club che ha recentemente ufficializzata il primo colpo dalla Germania, Cecilía Rán Rúnarsdóttir, portiere islandese del Bayern Monaco.

La classe 2003, alta 188 centimetri, arriva tramite la formula di prestito annuale, dimostrando fin da subito entusiasmo nel vestire la maglia nerazzurra. Le sue parole in fase di presentazione: “Sono contenta per l’opportunità di giocare in questa grande squadra e sono davvero smaniosa di iniziare l’avventura. E’ un grande club con tanta storia. La Serie A è migliorata tanto e penso che crescerà ancora nei prossimi anni, sono contenta di farne parte. Che portiere sono? Sono molto alta, me la cavo bene sui cross e mi piace giocare anche fuori dai pali. Sono abbastanza brava con i piedi”.