’60 milioni sono veramente troppi’: cessione a centrocampo, Ausilio non può rifiutare | Addio improvviso alla Tonali in casa Inter

Ausilio pronto per fare festa, in arrivo 60 milioni, la cessione a centrocampo consentirà di chiudere il mercato in entrata dell’Inter

Il mercato dell’Inter è in fase avanzata. Grande merito va a Piero Ausilio e a Beppe Marotta che hanno giocato d’anticipo e rinforzata l’organico, già competitivo, dei campioni d’Italia con quattro rinforzi che saranno molto utili nelle rotazioni che Simone Inzaghi sarà costretto a fare in una stagione che potrebbe vedere scendere in campo i nerazzurri fino a 70 volte.

Un innesto per reparto quello messo a segno dalla dirigenza interista. La porta è stata blindata dallo spagnolo Josep Martinez, arrivato dal Genoa e secondo dietro a Sommer, con la prospettiva di essere il futuro titolare della squadra.

L’infortunio subito da Buchanan ha costretto Marotta a ingaggiare un nuovo giocatore e sulle fasce sarà prezioso i contributo del giovane Cabal che si è messo in mostra all’Hellas Verona la passata stagione.

In attacco, dietro la coppia di centravanti titolare composta da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram, arriveranno le reti di Taremi mentre in mezzo al campo a dispensare giocate e qualità ci penserà il polacco Zielinski, entrambi approdati ad Appiano Gentile come svincolati.

Doppia cessione in vista per l’Inter, l’offerta economica è molto vantaggiosa

A centrocampo sono in uscita Dumfries e Asslani. Su entrambi i giocatori è forte l’interesse dell’Aston Villa, club inglese che prenderà parte alla prossima Champions League e che ha ingaggiato dai rivali della Juventus altri due giovani di talento come Iling Junior e Barrenechea.

I Villans sono disposti a versare 60 milioni nelle casse dell’Inter per assicurarsi le prestazioni dell’esterno olandese e dell’ala albanese. I club di Premier godono di disponibilità importanti e non hanno problemi a investire, come è successo lo scorso anno con Tonali. Una proposta irrinunciabile che consentirebbe di avere gli introiti economici funzionali a chiudere la campagna acquisti con un centrale difensivo e un attaccante.

L’Inter è alla ricerca di un difensore centrale e di una punta per completare la rosa

Per la difesa, dopo che sono sfumati i colpi Buongiorno e Hermoso, l’Inter deve studiare delle alternative. In attacco l’obiettivo resta quello di Gudmundsson ma prima di chiudere per l’islandese del Genoa vanno ceduti sia Correa che Arnautovic che non rientrano nei piani di Inzaghi.

Potrebbe invece restare in nerazzurro Valentin Carboni, nonostante abbia molti estimatori. L’argentino classe 2005 ha vinto la Coppa America con la propria Nazionale e può diventare un potenziale fuoriclasse. L’idea della società è quello di custodirne il patrimonio e farlo crescere in nerazzurro, dopo l’ottima annata in prestito al Monza.