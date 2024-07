‘Te ne torni in Ligue1’, Marotta glielo dice in faccia: adesso si libera un posto in attacco

Il presidente dell’Inter non ci gira intorno. Prende una decisione drastica e manda via il bomber a gran sorpresa: ecco dove andrà.

Il nuovo presidente dell’Inter è un volto noto e conosciuto in casa nerazzurra: parliamo di Beppe Marotta, uno dei dirigenti più apprezzati al mondo. Il suo marchio di fabbrica è soprattutto quello di mettere a segno colpi a parametro zero. Un vero maestro in questo settore al punto che alcuni direttori sportivi sembrano seguire le sue direttive e il suo modus operandi con successo variabile.

Basti pensare che quest’anno Giovanni Manna del Napoli ha ingaggiato a parametro zero Leonardo Spinazzola dalla Roma. Il ds dei partenopei sembra essere prossimo a chiudere la trattativa anche per Mario Hermoso, ormai ex difensore dell’Atletico Madrid.

Anche altre società di Serie A e non solo si rendono conto dell’importanza di colpi a parametro zero. Ad esempio è stato quello di Hakan Çalhanoğlu, che ha lasciato il Milan per accettare un’offerta a parametro zero dall’Inter, dove ormai è diventato il leader inamovibile del centrocampo.

Marotta vuole garantire alla sua squadra, al tecnico Simone Inzaghi fresco di rinnovo e soprattutto ai tifosi una rosa competitiva non solo in Serie A e in Coppa Italia, ma anche e soprattutto in Champions League, che deve essere nuovamente un obiettivo da poter raggiungere.

I colpi in entrata

Per fare ciò, si sta parlando incessantemente degli obiettivi di mercato dei nerazzurri per rinforzare un po’ tutti i reparti. Se l’attacco è stato rinvigorito dall’acquisto a parametro zero dell’attaccante iraniano Mehdi Taremi, lo stesso si può dire del centrocampo con l’ingaggio a parametro zero del polacco ex Napoli Piotr Zieliński.

Ora quindi c’è da rinforzare soprattutto la fascia sinistra, a causa dell’infortunio di Buchanan con il Canada, e la retroguardia. Infatti, Yann Sommer si ritroverà ad essere il portiere titolare anche per questa stagione, nonostante sia stato ingaggiato dal Genoa anche lo spagnolo Josep Martínez, che sembra essere il predestinato per ricoprire tale ruolo nei prossimi anni.

Sanchez verso la Francia

Un difensore centrale serve e come, ed è per questo che, nei giorni scorsi si parlava incessantemente del coreano del Bayern Monaco Kim Min-jae e dello spagnolo Mario Hermoso. Sembra che Marotta abbia un colpo inaspettato da portare a Milano, come accaduto nella passata stagione con l’acquisto di Benjamin Pavard.

Ora però sembra che si stia guardando attentamente anche al mercato in uscita. A tal proposito, va detto che c’è un attaccante che ormai ha terminato il suo percorso all’Inter: il cileno Alexis Sánchez. Quest’ultimo sembrerebbe aver ricevuto offerte dall’Udinese, ma, stando a quanto riportato da Sky Sport, sulle sue tracce ci sarebbero anche due squadre francesi, il Marsiglia e il Lille. Quale sarà la sua prossima destinazione? Lo scopriremo nei prossimi giorni.