Inter, grazie Copa America: il prezzo di Carboni lievita e Ausilio ha il suo tesoretto | 40 milioni cash e bonifico partito

Dopo la sua partecipazione alla Coppa America con la vincente Argentina, il prezzo di Valentin Carboni è aumentato, l’Inter può portare a casa fino a 40 milioni

Valentin Carboni è stato tra le rivelazioni dell’ultimo campionato. Il classe 2005 ha ben figurato al Monza dove è stato spedito in prestito dall’Inter che detiene la proprietà del suo cartellino. A sorpresa la stellina è stata convocata per la Coppa America che ha visto l’Argentina trionfare con la rete decisiva del capitano dei nerazzurri Lautaro Martinez nei tempi supplementari della finale in cui è stata battuta la temibile Colombia.

Una Nazionale albiceleste che parla sempre più interista, con Carboni che può rappresentare il futuro del club di Milano. Infatti Beppe Marotta ha respinto due offerte di 30 milioni, pervenute dall’Arabia e dal Marsiglia di Roberto De Zerbi che stravede per il giocatore.

Una decisione quella del direttore sportivo nerazzurro che è stata lungimirante visto che dopo l’esperienza negli USA il prezzo di Carboni è ulteriormente lievitato, con la possibilità di mettere in piedi un’asta per ingaggiarlo.

Simone Inzaghi vorrebbe vederlo da vicino in ritiro ma dovrà aspettare i primi di agosto visto che ora si sta godendo il meritato riposo in attesa di capire quale maglia vestirà la prossima stagione.

Carboni ora vale fino a 40 milioni, può restare, Inzaghi vorrebbe averlo come quinta punta

Il Marsiglia ha messo nel mirino Mason Greenwood e potrebbe optare per l’inglese che ha un costo inferiore. Adesso Carboni vale fino a 40 milioni e l’Inter deciderà di cederlo solo di fronte a un’offerta di tale caratura.

Inzaghi ha chiesto alla società di avere a disposizione cinque punte visto il calendario fitto che attende la squadra. Arnautovic e Correa sono in uscita e, nel caso di partenza di entrambi, Marotta potrebbe acquistare Albert Gudmundsson del Genoa con la formula di un prestito con obbligo di riscatto per l’islandese.

Cosa manca all’Inter per concludere il mercato, iniziato con anticipo e con acquisti mirati

Inter che, nel frattempo, ha puntellato il reparto arretrato con l’acquisto di Cabal, proveniente dall’Hellas Verona, un profilo giovane che aumenta il numero di giocatori sulle fasce e che prende il posto di Buchanan, infortunato e fuori dal campo per almeno quattro mesi.

Per completare la rosa manca poi un difensore centrale, soprattutto se dovesse essere ceduto De Vrij, nel mirino di alcuni club di Premier League.