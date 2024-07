Il Napoli lo ha fatto di nuovo. Conte accelera, l’Inter si ferma: dopo Buongiorno i nerazzurri si inseriscono ma è troppo tardi

Antonio Conte in conferenza - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Il Napoli sta per soffiare all’Inter un altro obiettivo di mercato dopo Buongiorno, la sfida Scudetto è già iniziata tra i due club

Il Napoli continua a rinforzare il proprio organico in vista della prossima stagione. Il decimo posto in classifica e l’esclusione dalle coppe europee sono stato uno smacco difficile da digerire per tutto l’ambiente, dai tifosi ai giocatori. Ora che i dissidi di Giovanni Di Lorenzo e Kvara sono rientrati, i partenopei guardano con fiducia ai mesi a venire e lasciano che sia Antonio Conte a galvanizzare la piazza e tenere unito e concentrato lo spogliatoio.

Mercato che entrerà nel vivo dopo la cessione di Victor Osimhen. Il Paris Saint Germain chiede uno sconto ad Aurelio De Laurentiis, disposto a lasciar partire il bomber nigeriano per 100 milioni, poi reinvestiti in diversi acquisti.

Al suo posto il principale indiziato è Romelu Lukaku che Conte ha già allenato al Chelsea e all’Inter, un usato sicuro che conosce la Serie A e che può arrivare a titolo definitivo per una cifra tutto sommato contenuta, intorno ai 25 milioni, lasciando così i margini per ingaggiare altri giocatori nel reparto offensivo.

Il centrocampo subirà poche variazioni, con Anguissa e Lobotka a macinare palloni e dare il giusto dinamismo alla manovra, anche in fase di recupero del pallone. Serve un sostituto di Piotr Zielinski che ha lasciato il Napoli per approdare all’Inter da svincolato.

Il Napoli scippa un nuovo difensore all’Inter, dopo Buongiorno in Campania ecco Hermoso

Proprio con i nerazzurri la lotta Scudetto è già cominciata ancor prima di allestire le rose per giocarla. Secondo Sportmediaset il club partenopeo avrebbe premuto l’acceleratore per Mario Hermoso.

Dopo aver portato sotto l’ombra del Vesuvio il tanto corteggiato dai campioni d’Italia Alessandro Buongiorno, il nuovo direttore sportivo degli azzurri Giovanni Manna è intenzionato a regalare a Conte un altro giocatore a lungo trattato da Beppe Marotta.

Le cifre dell’ingaggio di Hermoso e perché è un valido acquisto per il Napoli

L’ormai ex difensore dell’Atletico Madrid, svincolatosi lo scorso 30 giugno, è vicino a trovare un accordo con il Napoli sulla base di un contratto triennale a 4 milioni di euro a stagione.

Un giocatore di caratura internazionale che offre maggiori soluzioni tattiche a Conte e che può essere utilizzato sia come centrale che come terzino, un vero e proprio jolly dalla duttilità tattica che è molto apprezzata dal mister pugliese.