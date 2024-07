Napoli, Conte è scatenato: Buongiorno firma, Manna ne prende altri due in difesa | Scelto il nuovo esterno

Il tecnico del Napoli ha le idee chiare: la squadra va rivoluzionata. Il direttore sportivo lo accontenta e mette a segno un colpo sublime.

C’è grande fermento a Napoli per l’inizio della nuova stagione, che vede tantissime novità a partire dal nuovo allenatore Antonio Conte. Quest’ultimo ha da pochissimo iniziato la sua preparazione estiva con la squadra nella consueta cornice di Dimaro, dove da diversi anni i calciatori azzurri sono accolti con grande entusiasmo dai tanti tifosi che vengono per seguirli.

Il tecnico pugliese sa bene che bisogna assolutamente risalire la china dopo una stagione deludente che ha visto molti sostenitori rammaricarsi del fatto di non essere riusciti a occupare una posizione utile per le prossime coppe europee.

L’altra faccia della medaglia, però, mette in evidenza come il fatto che Conte possa lavorare con una squadra senza grossi impegni possa portare i partenopei nuovamente in corsa per un nuovo Scudetto, che sarebbe il quarto nel palmarès.

Affinché ciò possa verificarsi, il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole sbagliare un colpo. Il nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna, sta lavorando davvero in maniera matta e disperata, per dirla in maniera leopardiana.

I nuovi volti azzurri

Ha già portato a casa tre giocatori importanti: Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno. Il primo, ex terzino di Atalanta e Roma, giusto per nominarne alcune, è stato un punto di riferimento della nazionale italiana, soprattutto agli Europei vinti nel 2021. L’infortunio lo ha costretto lentamente in panca, ma in molti sono convinti che con la cura Conte potrà tornare al massimo della forma. Marin, proveniente dal Real Madrid, già dice tanto su di lui e sulla sua storia. Giovanissimo difensore centrale, alto e di movimento, è il profilo ideale per il gioco inteso dall’allenatore pugliese.

Alessandro Buongiorno è sicuramente il leader difensivo che è mancato nello scorso anno a Napoli. Futuro della nazionale italiana, viene dal Torino ed è stato voluto fortemente proprio da un allenatore che ha intenzione di affidargli le chiavi del reparto affinché si possa lavorare in maniera spasmodica curando ogni singolo dettaglio. Come se non bastasse, si sta guardando anche al mercato delle cessioni affinché la società possa monetizzare con delle uscite importanti.

Hermoso e Bellanova nel mirino

Tra queste sarebbe il caso di parlare del bomber nigeriano Victor Osimhen che, nonostante nei primi giorni di ritiro a Dimaro sia stato osannato dai tifosi presenti, è sempre più con le valigie pronte. Anche se aspetta proposte allettanti da PSG o dalla Premier League, il suo futuro sembra già scritto: se il mercato in Arabia Saudita aprirà il 17 luglio, solo dopo quella data ne sapremo di più.

Ora però si ipotizza che subito dopo la sua cessione possano essere messi a segno altri colpi importanti, non solo nel reparto offensivo ma anche nella difesa. Sembra infatti che la pista che porta all’ex difensore dell’Atlético Madrid Hermoso e al forte terzino del Torino Bellanova possano essere i profili giusti per invigorire ancora di più una squadra che ha voglia e fame di successo.