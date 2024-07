Milan, Fofana arriva “gratis”: i soldi li portano gli arabi | Cessione a centrocampo che sblocca il mercato rossonero

Nuovo colpo in entrata del Milan, a costo quasi zero: Fofana arriva grazie alla cessione in Arabia di un centrocampista

Da lunedì 8 luglio è ufficialmente iniziata la nuova stagione del Milan guidato da Paulo Fonseca. In attesa che il gruppo venga completato dai rientri di chi è ancora impegnato agli Europei e alla Copa America, il mister portoghese sta già dando le prime segnalazioni tattiche alle squadra.

Tattiche che a quanto pare non interessano solo alla rosa ed ai tifosi ma anche ad altre società, che sembrerebbe abbiano inviato delle spie a Milanello, accendendo già nel pre campionato la rivalità tra i club di Serie A, con i rossoneri che hanno dovuto coprire le cancellate del campo d’allenamento con dei teli per impedire che si ripeta.

Fonseca, come dimostrato dai video postati sui social ufficiali del club, vuole ripartire dai fondamentali e farli abituare nell’immediato alla sua idea di gioco, con l’obiettivo di vincere e di riportare trofei nella bacheca del Milan che ne ha vinti solamente 2 negli ultimi 12 anni.

Per farlo c’è però necessità di potenziare l’organico, sia in termini di qualità che quantità. La dirigenza è già a lavoro e ufficializzerà probabilmente la prossima settimana i primi colpi di questo calciomercato, cercando di offrire al mister la miglior rosa possibile per conseguire i traguardi prefissati.

In arrivo

La scorsa stagione ha presentata un’enorme lacuna: la fase difensiva. È stata la quarta peggior difesa della storia del club, soprattutto a causa della mancanza di un mediano che offrisse maggiore copertura e agisse da quinto uomo in difesa per aiutare i compagni e smistare il pallone.

Per sopperire a questo problema, il Milan è piombato su Youssouf Fofana, centrocampista classe 1999 in scadenza con l’As Monaco. L’intesa con lui ed il suo entourage è stata raggiunta su una base di 2.5 milioni di euro annui, c’è solo da trovare l’accordo tra i due club per il cartellino, che si troverà facilmente poichè il francese ha dichiarato di volere solo il Milan e di rifiutare qualunque altra offerta proveniente da altri club.

Sirene Arabe

L’offerta dei rossoneri è di circa 15 milioni, a differenza dei 20 richiesti dal club francese. L’operazione potrebbe però essere finanziata dalla cessione di Yacine Adli, che secondo la Gazzetta dello Sport e Relevo avrebbe ricevuto un’offerta dall’Al-Sadd Sports Club, società polisportiva di Doha.

La squadra che milita nella Qatar Stars League ha offerta 7 milioni di euro, cifra ritenuta troppo bassa per il Milan. Per la chiusura della trattativa sarà fondamentale la volontà del calciatore, che dovrà valutare che avrà poco minutaggio nella prossima stagione non rientrando nelle prime gerarchie di Fonseca.