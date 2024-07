Juve, colloquio privato con Thiago Motta e bocciatura: Giuntoli ne piazza un altro in Premier | Affare da 30 milioni cash

Grazie all’intervento del football director, il tecnico se n’è liberato. Tifosi scontenti a metà: al suo posto in arrivo un vero asso.

La Juventus rinasce con il nuovo allenatore Thiago Motta. Quest’ultimo, dopo lo splendido campionato con il Bologna che ha visto i rossoblù classificarsi per la prossima Champions League, ha salutato il capoluogo emiliano e ha accettato l’offerta piemontese.

Arrivare in una squadra così blasonata ma allo stesso tempo pretenziosa non è cosa da tutti. I bianconeri, infatti, ritornano a disputare coppe europee dopo l’estromissione avvenuta lo scorso anno, e questa volta non da comparse. I tifosi bianconeri, infatti, non si accontentano delle briciole.

Vogliono assolutamente apparire da protagonisti non solo in Champions, ma anche in Coppa Italia e in campionato. Pertanto, il football director Cristiano Giuntoli sta lavorando incessantemente per regalare una squadra estremamente valida al nuovo allenatore.

In modo particolare sono stati già ingaggiati due calciatori estremamente forti come Khéphren Thuram, centrocampista e fratello minore di Marcus, attaccante dell’Inter, e il brasiliano Douglas Luiz. I due calciatori sono solo i primi tasselli di uno scacchiere che è destinato ad arricchirsi ancor di più, soprattutto dopo la fine del contratto del francese Adrien Rabiot.

Chiesa, conteso tra due fuochi

Anche la difesa sembra proprio che sia destinata a un rimaneggiamento che potrà portare in tempi brevi all’acquisizione di terzini e difensori centrali. Insomma, è una Juventus scatenata quella che a breve potrebbe privarsi anche di alcuni talenti come quello di Federico Chiesa.

Quest’ultimo, infatti, sembra essere entrato nel radar di due società italiane: Roma e Napoli. Daniele De Rossi lo vorrebbe fortemente al fianco di Paulo Dybala al punto da servire una prima punta di spicco e portare i giallorossi il più in alto possibile. Il Napoli di Antonio Conte, con un calciatore come Chiesa, farebbe faville. Infatti, il nuovo allenatore degli azzurri in attacco vorrebbe anche Romelu Lukaku e, in questo modo, si verrebbe a formare un reparto offensivo assolutamente stellare.

Soulé via in Premier

Semmai il giocatore della Juventus però non dovesse essere ceduto a nessuna squadra italiana, sembra proprio che ci siano anche altre proposte che possano provenire dall’estero, precisamente dalla Premier League. Il suo valore di mercato attuale si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma c’è chi pensa che anche con 18 più bonus si possa chiudere. Ora però sembra che nella lista di coloro che possano essere ceduti, come ad esempio Milik, rientra anche un talentuoso giocatore che nello scorso anno non ha militato nella Juventus ma ha ben dimostrato tra le fila del Frosinone.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, parliamo dell’attaccante argentino Matías Soulé che potrebbe essere ceduto al Leicester e ciò garantirebbe ai piemontesi soldi freschi nelle casse da poter essere investiti nuovamente al fine di portare altri giocatori importanti come Todibo, giusto per nominarne uno, o Jadon Sancho.