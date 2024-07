Due attaccanti per lo Scudetto: Conte manda a casa i titolari e li sostituisce così | Reparto completato

Il nuovo allenatore dei partenopei vuole lo scudetto subito, senza compromessi. Ora è deciso a sostituire due titolari.

Un anno disastroso e pieno di delusioni. Si potrebbe riassumere così l’ultima stagione del Napoli, incapace di difendere lo storico scudetto conquistato ormai due anni fa.

Una batosta per i tifosi difficile da mandare giù. Proprio per questo De Laurentis ha deciso di fare un regalo di quelli in grande stile: Antonio Conte. L’ex allenatore di Juve, Chelsea, Inter e Tottenham e tra i più capaci in assoluto, oltre ad essere in grado di sfoderare una grinta senza se e senza ma.

La stessa convinzione il mister del Napoli la sta mettendo su tutto ciò che ha a che fare con il calciomercato dei biancoazzurri. Il tecnico ha già parlato del fatto che chi vuole andare via non sarà accontentato, ma ora rilancia. Il condottiero del Napoli sarebbe infatti deciso a sostituire due titolari in attacco.

Due attaccanti in uscita

Molto spesso il calciomercato di una squadra è strettamente condizionato da quello in uscita. Chi resta e chi va può condizionare fortemente le decisioni pre-campionato di una società. Ecco perché Conte è assolutamente deciso ad andare oltre le indecisioni di alcuni calciatori e starebbe addirittura pensando di agire per primo.

L’attacco del Napoli, infatti, potrebbe presto privarsi di due tra i protagonisti dello storico scudetto raggiunto solo due stagioni fa: Osimhen e Simeone. I due attaccanti potrebbero presto lasciare il capoluogo campano. Il nigeriano, dopo una stagione burrascosa, sembra essere indirizzato in Francia – al Paris Saint Germain o in Arabia Saudita, mentre per il figlio d’arte argentino potrebbe affacciarsi la Lazio.

I due sostituti in attacco

Le due cessioni eccellenti potrebbero portare in casa Napoli nuova linfa e importanti risorse economiche. Secondo quanto riportato da Cronache di Napoli, Conte infatti avrebbe già ben chiaro con chi poterli sostituire per completare il reparto. Il primo nome è quello di Romelu Lukaku, attaccante belga in rotta con il Chelsea e in uscita dalla Roma.

Spazio anche a Kévin Denkey, giovane 23enne togolese del Cercle Bruges le cui caratteristiche fisiche e tecniche ricordano Emmanuel Adebayor, uno dei migliori attaccanti della sua generazione. Il prezzo si aggirerebbe attorno ai 15-20 milioni di euro, cifre non impossibili, soprattutto in caso di una doppia cessione eccellente in casa Napoli.