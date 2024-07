Ancelotti lo manda da Ibra, altro affare Real-Milan: Fonseca lo vuole subito in ritiro | L’attacco adesso è stellare

Si riapre l’asse Real-Milan, Ancelotti ha parlato con Ibrahimovic dell’affare: con il suo arrivo il Milan avrebbe un attacco da Champions

A breve termineranno le competizioni tra Nazionali sia in Europa che in Sudamerica con le finali tra Spagna vs Inghilterra ad Euro 2024 e Argentina vs Colombia in Copa America, dando spazio all’inizio delle stagioni dei club che ad inizio settimana hanno iniziato la prima sessione di ritiro.

Tra tutte c’è anche il Real Madrid di Ancelotti che ha recentemente acquistato le prestazioni sportive di Kylian Mbappè, aggiungendo l’ennesima pedina ad un attacco stellare formato da Vinicius Jr, Rodrygo, Arda Guler ed Endrick, il reparto offensivo più forte di tutt’Europa.

Per i blancos, nonostante l’organico di un livello assoluto, non sarà semplice superare o addirittura replicare quanto fatto nella scorsa stagione, nella quale hanno aggiunto alla loro incredibile bacheca il Campionato, la Supercoppa Spagnola e la Champions League; una delle migliori della storia recente del club.

Per un club come il Real Madrid, il più glorioso della storia del calcio, la pressione è alta e continuamente presente, è doveroso puntare a vincere in ogni competizione e dimostrare di essere sempre la squadra da battere.

Poco spazio

La maggioranza dei calciatori del Real Madrid che hanno disputato le competizioni estive tra Nazionali non ha per nulla brillato, tranne Arda Guler, classe 2005 della Turchia, che ha illuminato i campi tedeschi grazie al suo meraviglioso talento.

Il Real Madrid lo ha acquistato la scorsa estate per 20 milioni di euro dal Fenerbahce e nonostante abbia dimostrato il suo potenziale nel corso della stagione non è riuscito a convincere Ancelotti e strappare una maglia da titolare a chi aveva davanti. Le sue prestazioni ad Euro 2024 hanno fatto capire che lui è pronto e c’è il rischio che nel caso in cui non venisse accontentato cercherebbe un’altra squadra.

In Serie A

Il nuovo Milan di Paulo Fonseca sta prendendo forma e sta iniziando finalmente ad agire in chiave mercato. Tra le suggestioni in attacco c’è proprio la nuova stella turca che potrebbe approdare in rossonero con un anno di ritardo dopo la trattativa della scorsa estate.

Si tratterebbe di un’operazione simile a quella di Brahim Diaz, basata su prestito biennale con diritto di riscatto ed opzione di recompra da parte del club spagnolo. Adesso sta a Guler decidere quali sarà il club del suo futuro, scegliendo la titolarità in Serie A o la lotta continua per ottenere sempre più minutaggio nella Liga, ma a prescindere da quale sarà la sua scelta definitiva, giocherà in uno dei due club più titolati d’Europa.