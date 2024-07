‘Sei il nostro titolare per l’Europa’: Colpani ha deciso, Galliani incassa 20 milioni | Agente in sede per la firma

Il Monza sta per perdere Colpani, Galliani incasserà 20 milioni, il trequartista sarà la punta di diamante di un club che punta all’Europa

Andrea Colpani è stato tra le rivelazioni della scorsa Serie A. Grande protagonista della buona stagione del Monza che ha blindato con largo anticipo la categoria per la seconda stagione consecutiva grazie anche a mister Palladino che lo ha lanciato titolare dal primo minuto dopo averlo visto crescere in allenamento.

Monza che ha affidato la squadra ad Alessandro Nesta, presentato da Galliani il 9 luglio, data simbolica perché nel 2006 vinse il Mondiale con la Nazionale italiana, seppur non scendendo in campo a causa di un infortunio.

Con il Milan ha vinto Champions e Mondiale per club e Galliani ha puntato su una scommessa per conquistare un’altra salvezza con i brianzoli in un campionato che vedrà neopromosse ambiziose che potranno rendere la lotta per non retrocedere ancora più avvincente.

Colpani merita un salto di carriera, la chance di approdare in un club che lotti per l’Europa e l’occasione sta per presentarsi tanto che la trattativa è in fase avanzata nelle ultime ore.

Colpani potrebbe essere ancora allenato da Palladino, lo vuole con lui a Firenze

Lo vuole la Fiorentina proprio di Palladino che lo ha chiesto a gran voce alla dirigenza dei toscani per proseguire la sua crescita anche con la maglia viola. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono stati nuovi contatti tra i due club per discutere del possibile trasferimento dell’italiano.

La Fiorentina ha dunque confermato l’interesse nei confronti del calciatore, che viene valutato dai brianzoli circa 20 milioni di euro. Il classe ’99 potrebbe approdare nel capoluogo toscano in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Una Fiorentina che cambia faccia e che punta sulle reti di Kean

Fiorentina che cambierà molti giocatori e che non ha rinnovato il contratto a ben sette giocatori tra cui Bonaventura, Duncan e Castrovilli. Anche il brasiliano Arthur non è stato riscattato nonostante si sia rilanciato dopo alcune annate sottotono ma le richieste della Juventus sono apparse eccessive a Commisso.

In attacco è arrivato proprio dai bianconeri Moise Kean, un altro profilo che dovrà rifarsi dopo non aver mai timbrato il cartellino nella scorsa stagione. Palladino lo apprezza molto e con Colpani potrebbe trovare il giusto feeling, migliorando così lo score realizzativo dei toscani che sono stati penalizzati dalla scarsa incisività sotto porta dei suoi centravanti.