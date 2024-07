Milan, Juve, e anche Roma: Lo United se li prende tutti | De Rossi addio per sempre al suo pupillo

I tifosi giallorossi non apprenderanno con piacere questa notizia: De Rossi dovrà dire addio al suo top player, voluto in patria e all’estero

Come fu annunciato durante la vigilia dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan, Daniele De Rossi ha recentemente firmato il contratto che lo legherà per i prossimi 3 anni all’As Roma; un risultato meritatissimo per ciò che ha dimostrato nel corso dell’ultima stagione.

Un’annata terminata però con amarezza, con l’obiettivo principale di qualificarsi in Champions League sfumato all’ultima giornata di campionato, che oltre ad una questione di prestigio è costato molti introiti alle casse giallorosse che avrebbero fatto comodo per le spese da affrontare.

Il passato è passato e ora i Friedkin, la dirigenza e De Rossi sono concentrati sulla nuova stagione, con l’obiettivo di migliorarsi sia dal punto di vista dei risultati, puntando a raggiungere i vertici della classifica, sia dal punto di vista delle infrastrutture, modernizzandole secondo le esigenze calcistiche odierne.

A partire da lunedì 8 luglio è iniziata ufficialmente la stagione con il primo raduno estivo, anche se il mister avrà tutti a disposizione al termine di Copa America e Euro 2024, dunque a partire dalla metà della prossima settimana, cercando di prepararsi al meglio tatticamente e atleticamente per il primo match di Serie A vs Cagliari.

Squadra rivoluzionata

Ciò che è certo è che la Roma non sarà più la stessa della scorsa stagione. Il progetto triennale ideato di comune accordo per raggiungere gli obiettivi sopra citati prevede che la squadra venga modificata in ogni reparto, motivo dell’assunzione di Florent Ghisolfi dal Nizza, divenuto recentemente nuovo direttore sportivo dei giallorossi.

In difesa sarà acquistato un nuovo centrale con Smalling e Huijsen in uscita. A centrocampo via Renato Sanches ed Aouar, sulle fasce esterne via Spinazzola e Kristensen, mentre in attacco non è stato riscattato Lukaku e sono stati messi sul mercato Abraham e Azmoun; squadra rivoluzionata.

Addio al pupillo

Chi è stato confermato da De Rossi nel reparto offensivo è Paulo Dybala, la stella della squadra. Nonostante non dia fisicamente le garanzie sperate, l’attaccante argentino è dotato di una classe e di una tecnica sopraffina che gli permette di risolvere una partita in qualunque momento, motivo per il quale è tanto amato dall’allenatore, ma non è certo che resti la prossima stagione.

L’ex Juventus e Palermo ha il contratto in scadenza il prossimo anno e una clausola da 12 milioni di euro per le squadre estere, cifra che la maggioranza delle società possono permettersi, ma con la volontà del giocatore che conta più di ogni altra cosa sull’attuabilità del trasferimento. Su di lui ci sono Milan e Juventus in Serie A, mentre all’estero spinge forte il Manchester United che ha soffiato Joshua Zirkzee proprio ai rossoneri, ma nel frattempo la Roma proverà di tutto per proteggere il suo pupillo e rinnovargli il contratto.