Milan, finalmente l’attaccante, Fonseca e Ibra hanno deciso e… lo annunciano: firme e visita prenotate

I rossoneri fanno sul serio e trovano il nuovo bomber che sostituirà Giroud. Conosce bene l’Italia e viene per vincere tutto.

Nonostante nella scorsa sessione estiva di calciomercato il Milan abbia messo a segno ben dieci colpi in entrata, quest’anno Zlatan Ibrahimović ha chiesto un ulteriore sforzo al presidente Jerry Cardinale affinché possa operare in positivo e fare in modo che la squadra possa rinforzarsi ancora di più.

Ora, ciò che conta di più è aver bene in mente il cambio di allenatore. La gestione tecnica è passata infatti nelle mani di Paulo Fonseca, che in Italia aveva già allenato la Roma alcuni anni fa.

Rispetto alla passata stagione, in cui l’allenatore era il parmense Stefano Pioli, ora si cambia e si adotta una propensione sicuramente più offensiva.

Ci sono alcuni punti fermi che sembrano essere imprescindibili per il tecnico portoghese. Giocatori come Theo Hernández e Rafael Leão, reduci dagli ultimi europei di calcio disputati in Germania, vorranno mettersi subito a disposizione del mister per essere i nuovi leader rossoneri.

L’attesa dei nazionali

Affinché ciò possa avvenire, quindi, nel prossimo ritiro che partirà a breve, l’allenatore ha bisogno di tutti questi elementi e anche di coloro che hanno disputato la Coppa d’Africa come Christian Pulisic e Musah con gli Stati Uniti d’America eliminati nella fase a gironi.

Come se non bastasse, il tecnico ha sicuramente voglia di rinforzare la squadra puntellandola con elementi che possano far parte del suo team sin da subito. Non è un caso, quindi, che si voglia rinforzare la fascia destra del campo e soprattutto il reparto offensivo.

Morata per il dopo Giroud

La partenza di Olivier Giroud ha sicuramente aperto i casting affinché possa essere trovato un nuovo bomber da mettere lì davanti e garantire alla squadra almeno un bottino di 20 reti. Nell’ultima conferenza stampa, Zlatan Ibrahimović ha confermato di aver mollato definitivamente Joshua Zirkzee del Bologna, che ormai sembra promesso sposo della Premier League.

Adesso, quindi, chi potrebbe essere il nuovo centravanti rossonero in grado di fornire gioie e soddisfazione ai tifosi? Un nome su tutti sembra essere quello più accreditato: Álvaro Morata. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante spagnolo sarebbe ben contento di ritornare in Italia, dove ha già giocato in passato con la Juventus. A Milano, sarebbe un nuovo leader non solo per il tecnico ma anche e soprattutto per i tifosi.