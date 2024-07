‘Con me non giocherai mai’ Conte lo fa fuori direttamente al ritiro: passa da Napoli e va a Roma per le visite

Il tecnico del Napoli ha le idee chiare. Per il futuro sa chi voler mandare altrove: la soluzione è dietro l’angolo.

Una squadra che non può assolutamente sbagliare nel prossimo campionato è sicuramente il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. Già aver scelto un allenatore così importante e blasonato come Antonio Conte dimostra la voglia di rivalsa che emerge in una società che poco più di un anno fa trionfava con il suo terzo scudetto nella storia.

Il tecnico pugliese sa bene che ora non si può più pensare di perdere quota. I tifosi vogliono e meritano di poter tornare in Europa quanto prima e, perché no, continuare a lottare nuovamente per i vertici della classifica in Serie A.

Affinché la squadra possa correre ai ripari e mettere una pezza su quello che sarà il futuro, ci pensa il direttore sportivo Giovanni Manna che, con il supporto economico del presidente Aurelio De Laurentiis, si sta muovendo al meglio per regalare al nuovo allenatore degli azzurri una squadra estremamente competitiva per tornare subito in grande.

Si vuol partire subito con il piede giusto sin dal ritiro di Dimaro e dimostrare dalle prime giornate di campionato, in primis nella partita contro il Modena in Coppa Italia e poi contro il Verona in campionato, che i partenopei sono tornati più forti che mai. Dopo un anno di purgatorio, durante il quale sono cambiati ben tre allenatori, da Rudi Garcia a Walter Mazzarri per terminare con Ciccio Calzona, ora ha inizio un ciclo estremamente vincente.

I primi acquisti

L’atmosfera in città è cambiata veramente in pochissimo tempo. Dopo la delusione di come sia terminata la stagione calcistica, la presentazione di alcune settimane fa di Antonio Conte al Palazzo Reale di Napoli ha creato un’onda di entusiasmo così importante e imponente al punto da generare nuovamente fiducia tra i tifosi che amano tantissimo la squadra e i colori.

C’è da dire che il calciomercato del Napoli è appena iniziato con tre fuochi d’artificio: gli acquisti di Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola e Rafa Marin, e non è finita qui. Si punta infatti ancora una volta a migliorare anche il centrocampo e il reparto offensivo, dove Romelu Lukaku sembrerebbe essere ancora il primo centravanti su cui puntare.

Simeone alla Lazio?

Ricordiamo, infatti, che quando Conte ha avuto l’occasione di allenarlo all’Inter, quest’ultimo è stato estremamente prolifico e in ottima forma, dimostrando di poter dare il massimo con un allenatore che conosce bene le sue caratteristiche. Chiaramente, per un mercato in entrata che sembra essere estremamente valido e produttivo, c’è da pensare anche a quello che sarà il mercato in uscita. Non tutti possono pensare di continuare il loro percorso con il Napoli ed è per questo che si iniziano a fare i conti in squadra ed evitare che ci sia una panchina troppo lunga.

Chi potrebbe essere uno dei sacrificabili? A questo punto non resta che pensare che, se si punta a migliorare anche il reparto offensivo, l’attaccante argentino Simeone potrebbe partire, raggiungendo la Lazio di Claudio Lotito qualora dovesse essere ceduto Ciro Immobile, come riportato da tuttomercatoweb.com. Tutto quindi dipende dal calciatore campano. Se dovesse andar via, come si pensa possa essere plausibile con destinazione Besiktas in Turchia, Simeone sarebbe la scelta numero uno per l’attacco di Marco Baroni. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.