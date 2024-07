Juve, ecco il sacrificio per Koopmeiners: 40 milioni dal PSG, regalo di luglio per Giuntoli

Il centrocampista è pronto per Thiago Motta ad una condizione: Giuntoli deve sistemare il vecchio pupillo di Allegri. Siamo ai dettagli.

Cristiano Giuntoli sa bene che la Juventus nella prossima stagione calcistica non può commettere passi falsi come avvenuto in passato. Ora, inizia il suo secondo anno da football director dei bianconeri e già diverse cose stanno iniziando a prendere una piega diversa.

Partiamo subito dal lato tecnico della squadra, in cui Massimiliano Allegri ha salutato tutti subito dopo la finale vinta di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il nuovo allenatore è Thiago Motta, che con il Bologna ha ottenuto risultati incredibili, come la qualificazione in Champions League.

L’allenatore, in primis, vuole attuare uno stravolgimento tattico rispetto agli ultimi anni dei bianconeri. Infatti, la difesa tornerà a quattro, con Danilo e Cambiaso che per ora hanno il pieno controllo delle fasce laterali, salvo sorprese di calciomercato.

Ora, però, sappiamo che il direttore sportivo e l’allenatore sicuramente si staranno confrontando su nuovi giocatori da tesserare. Dopo aver acquistato il centrocampista brasiliano Douglas Luiz, reduce dalla Copa América dove il suo Brasile è stato eliminato dall’Uruguay, sembra proprio che il tecnico, così come i tifosi, chiedano ulteriori sforzi alla società affinché la Juventus non disputi un campionato da comprimaria, ma possa mostrarsi all’altezza delle tre competizioni.

Le strategie di Giuntoli

Infatti, campionato, Coppa Italia e Champions League devono vedere i bianconeri come protagonisti e non come comparse. A tal proposito, quindi, non mancano le forti pressioni sul nuovo allenatore, che purtroppo è costretto anche a rinunciare ai suoi vecchi talismani, come Riccardo Calafiori.

Quest’ultimo, infatti, sembra ormai essere un sogno infranto perché l’Arsenal vuole puntare forte su di lui. Per la difesa centrale, devono quindi emergere altri obiettivi. Come se non bastasse, Cristiano Giuntoli sa che un solo nome potrebbe far infiammare letteralmente la piazza piemontese. Ma di chi si tratta?

Huijsen out e Koopmeiners in

Prima di scoprire il nome dell’indiziato per rinforzare il reparto offensivo del centrocampo, è opportuno menzionare un altro punto: Huijsen sembra essere sempre più vicino al PSG, stando a quanto riportato da RMC Sport. Qualora la sua cessione dovesse essere formalizzata per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, tale somma potrebbe essere reinvestita dai bianconeri per portare un vero e proprio top player tra le mani di Thiago Motta.

Stiamo parlando del centrocampista olandese Teun Koopmeiners, che ha fatto le fortune dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini negli ultimi anni. Insieme all’attaccante nigeriano Ademola Lookman, è stato provvidenziale nella finale vinta di Europa League.