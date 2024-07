Conte, quattro nuovi acquisti già in ritiro a Castel Volturno: nessuno come il Napoli

Il Napoli è divenuto il re indiscusso di questo calciomercato: tanti volti nuovi nel ritiro pre campionato di Castel Volturno

Il Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto all-in. Una mossa azzardata ma doverosa per far fronte all’ultima terribile stagione da poco terminata, che li ha visti posizionarsi decimi in classifica ed uscire sconfitti agli ottavi di finale sia di Coppa Italia che di Champions League.

Un’annata totalmente da archiviare, agli inizi impronosticabile, considerando che partivano da campioni in carica dopo aver vinto il loro terzo Scudetto nella stagione precedente guidati da Luciano Spalletti, 33 anni dall’ultima volta.

Come recita un famoso proverbio napoletano, “Scurdammece o passat”, è il momento di concentrarsi unicamente sul futuro, che se andrà secondo i piani ideati dal presidente sarà più che radioso e porterà il club ad un livello superiore e mai raggiunto.

C’è voglia di rivalsa e di ritornare a vincere senza porsi limiti e quale uomo migliore per farlo se non Antonio Conte, che ha da sempre voluto allenare una piazza calorosa come quella partenopea, legandosi agli azzurri tramite un contratto triennale a 6 milioni di euro annui più bonus.

Rivoluzione avviata

De Laurentiis ha messo a disposizione un elevato budget di mercato per rivoluzionare la rosa in ogni reparto, sia in termine numerico che di qualità e per sostituire i partenti che hanno lasciato il club il 30 giugno per mancato riscatto o che lasceranno per cessione nel corso di questa sessione di calciomercato estiva.

Alla cifra di circa 100 milioni di euro si potrà aggiungere una cifra similare per la cessione di Victor Osimhen, messo in vendita da mesi su sua richiesta durante la Coppa d’Africa, che permetterebbe di modificare maggiormente la rosa e creare un organico ancor più competitivo.

Tanti nuovi acquisti

Il 9 luglio è cominciata ufficialmente la stagione del Napoli di Antonio Conte al Training Center di Castelvolturno, prima di partire per i ritiri estivi a Dimaro. Ai calciatori presenti si aggiungeranno i due nuovi acquisti, Rafa Mir dal Real Madrid che lotterà per una divisa da titolare e Leonardo Spinazzola dalla Roma che ricorprirà il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia in quello che sarà un 3-5-2/3-4-3.

Non saranno i soli, con le prossime giornate che accoglieranno Alessandro Buongiorno che ha già salutato compagni e tifosi al raduno di Torino, per il quale mancano le ultime carte e sarà ufficialmente un nuovo calciatore azzurro; la società sta trattando anche per Mario Hermoso, svincolato dall’Atletico Madrid, che sarebbe l’ultima pedina per rivoluzionare totalmente la difesa. Il Napoli è partito fortissimo, è il nuovo re di questo calciomercato e ha già chiarito le idee agli avversari: punta alla vittoria del tricolore.