Roma-Juve, faccia a faccia tra Giuntoli e Ghisolfi per lo scambio: via alla max operazione dell’estate | Coinvolti 4 giocatori

La più grande trattativa del calciomercato estivo ha sede in Serie A: le dirigenze di Juventus e Roma a lavoro per il maxi scambio

I tifosi attendono con ansia che terminino la Copa America ed Euro 2024, così da dar via all’inizio della nuova stagione dei club con il calcio d’inizio della prima giornata di Serie A che sarà ospitato nel weekend del 17-18 agosto.

Quest’attesa vale soprattutto per quelli italiani che hanno assistito ad uno dei peggiori tornei disputati dalla Nazionale nella sua storia, l’esatto opposto della scorsa edizione, dimostrando mancanza di grinta, di voglia di vincere e di difendere il titolo da campioni in carica.

La rosa di Luciano Spalletti, che sia nella vittoria con l’Albania, nel pareggio con la Croazia o nelle sconfitte con Spagna e Svizzera ha continuamente subita dagli avversari. Sono apparsi scarichi, poco volenterosi, il tutto riassunto in un comportamento arrendevole, mai visto dall’Italia.

A parte Gianluigi Donnumma e Riccardo Calafiori che sono stati i migliori per gli azzurri in questo Europeo, il resto della rosa non può che essere bocciato, soprattutto i top player, Nicolò Barella e Federico Chiesa, dai quali si attendevano sicuramente prestazioni migliori.

Cambiamento totale

Mentre il centrocampista italiano si gode il rinnovo con l’Inter, l’esterno della Juventus ha ricevuto una doppia mazzata. Dopo le deludenti partite in Nazionale, il club bianconero, su richiesta di Thiago Motta, non è più intenzionato a puntare su di lui, preferendogli esterni che sappiano mantenere il pallino di gioco e creare maggiormente gioco di squadra.

Il classe 1997 è in scadenza di contratto ed è stato messo sul mercato per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che fa gola a molte squadre sia in Italia che all’estero; l’unico nodo per il suo trasferimento potrebbe essere l’ingaggio, poichè richiede tra i 6 e gli 8 milioni, cifra da valutare per la sua non eccelsa forma fisica.

Da Roma a Torino e viceversa

L’ex campione d’Europa con l’Italia potrebbe essere uno dei protagonisti di un maxi scambio tra Roma e Juventus, con Ghisolfi e Giuntoli, i rispettivi direttori sportivi delle società, che stanno lavorando in questi giorni per provare a finalizzare la trattativa tra le parti.

I giallorossi sono interessati a Federico Chiesa e Matias Soulè, entrambi in uscita per far cassa, mentre i bianconeri a Tammy Abraham e Stephan El Shaarawy. Un contatto c’è già stato, c’è da valutare le volontà dei calciatori e i prezzi dei cartellini, ma entro le prossime settimane si potrebbe ufficializzare l’operazione più grande dell’intera sessione di calciomercato estiva mondiale.